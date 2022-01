Entera Bio-Anleger wird’s freuen!

Für die Aktie Entera Bio stehen per 22.01.2022, 01:00 Uhr 2.44 USD an der Heimatbörse NASDAQ CM zu Buche. Entera Bio zählt zum Segment "Biotechnologie".

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Entera Bio mit einem Wert von 19,76 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Biotechnologie" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 67,48 , womit sich ein Abstand von 71 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.

2. Analysteneinschätzung: Die Aktie der Entera Bio wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 3 Buy, 0 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Buy" ab. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Entera Bio vor. Das Kursziel für die Aktie der Entera Bio liegt im Mittel wiederum bei 11 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 2,44 USD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 350,82 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Buy". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Entera Bio insgesamt die Einschätzung "Buy".

3. Sentiment und Buzz: Entera Bio lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei nur wenig Aktivität aufgewiesen. Dies deutet auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Sell"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung weist unserer Messung nach eine negative Veränderung auf, was eine Einschätzung als "Sell"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Entera Bio in diesem Punkt die Einstufung: "Sell".