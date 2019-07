Enten auf dem Mond! Die Ducks feiern 50 Jahre Mondlandung (FOTO)

Berlin (ots) -50 Jahre nach der ersten bemannten Mondlandung watschelt jetztDonald Duck auf dem Mond: Ein kleiner Schritt für eine Ente, aber eingroßer Sprung für Entenhausen! Disney Lustiges Taschenbuch (LTB)schießt den Erpel in "Sommerferien auf dem Mond" mitLichtgeschwindigkeit ins All. Zeitgleich sorgt auch das MickyMaus-Magazin für galaktisches Lesevergnügen.Ab 16.07.2019 ist das LTB 522 "Sommerferien auf dem Mond" (6,50EUR) im Handel erhältlich. Onkel Dagobert wittert das große Geschäftauf dem Erdtrabanten und schleudert seinen schusseligen Neffen DonaldDuck kurzerhand direkt ins All. Als Missionsleiter eröffnet Donalddort das Luna-Luxus-Ferienparadies. Damit geht dasSommerferienabenteuer erst richtig los! Diese Exklusiv-Story findetsich zusammen mit einer mysteriösen Doppelgeschichte von Micky Mausauf dem Mond und sieben weiteren Geschichten im neuen LTB.Im Micky Maus-Magazin #15/19 sieht sich Donald Duck ab 12.07.2019zusammen mit Onkel Dagobert einer außerirdischen Gefahr vom Mondausgesetzt. Parallel verschlägt es Micky auf den Mars, wo er zusammenmit Minnie und Goofy in eine extraterrestrisch-grüne Welt eintaucht.Das Magazin ist vollgepackt mit galaktisch-guten Comics und enthältzudem als Extra einen magischen Zauberkasten undSpiderman-Sammelsticker von Panini.Bereits am 4. Juli beamt die Egmont Comic Collection dieMond-Rakete mit der Neuauflage "Enthologien 12 - DonaldchensMondfahrt" (ISBN: 978-3-7704-4078-8, 17,00 EUR) in den Handel.Zusammen garantieren diese drei Space-Leseraketen ultimativesLesevergnügen, die für den nächsten intergalaktischen Flug genausogut geeignet sind, wie für die heimische Couch.Für Rezensions- und Verlosungsexemplare wenden Sie sich bitte andie untenstehenden Pressekontakte.Pressekontakt:Micky Maus-Magazin:Christian FränzelProduct & PR Manager MagazinesEgmont Ehapa Media GmbHAlte Jakobstraße 8310179 BerlinGermanyPhone: +49 (0)30 24 00 80E-Mail: c.fraenzel@egmont.deLustiges Taschenbuch:Anja AdamPresse-und ÖffentlichkeitsarbeitIm Auftrag von:Egmont Ehapa Media GmbHFon +49 (0)30/ 24 0085 35E-Mail a.adam@egmont.deOriginal-Content von: Egmont Ehapa Media GmbH, übermittelt durch news aktuell