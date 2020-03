Die Enteignung kommt!

Liebe Leser,

das Thema dieser Tage und der kommenden Wochen wird leider das Coronavirus und die Folgen – u.a. wirtschaftlicher Natur – bleiben. Nach wenigen Tagen zeigt uns die Politik aber, woher der Wind weht. Es geht in Richtung Eingriff in Rechte, die zumindest ich gerne länger verteidigt hätte: Das Eigentum. Die GroKo hat nun offenbar einen Gesetzentwurf vorbereitet, der am Montag ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



