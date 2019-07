Mainz (ots) -Der rheinland-pfälzische Landesvorsitzende der Linken, JochenBülow, äußert sich im "SWR Aktuell"-Sommerinterview zu aktuellenFragen. Zum Thema steigende Mietkosten und der Debatte um möglicheEnteignungen verweist er darauf, dass das Grundgesetz solcheMöglichkeiten vorsehe: "Es wird ein Popanz aufgebaut, wenn die Fragegestellt wird: 'Ich habe jetzt eine Eigentumswohnung, werde ichenteignet?' Darum geht es ja nicht. Es geht um Konzerne, die ingrößtem Maßstab Wohnungen aufkaufen, die für dieMietpreissteigerungen im Wesentlich verantwortlich sind. Und dem mussman einen Riegel vorschieben, weil immer mehr Menschen sich eben dieMiete nicht mehr leisten können."Ein Teil der Kern-Klientel der Linken wählt AfD Bülow räumt ein,dass seine Partei bei der Europawahl weniger gut abgeschnitten habeals erhofft. Laut Wahlanalysen sind Arbeiter ein Teil derKern-Klientel der Linken, wählen aber oft AfD. Dazu sagte Bülow,seine Partei habe das Problem erkannt: "Wir werden uns aber trotzdemdarüber Gedanken machen, warum Nationalismus, Chauvinismus, warumFremdenfeindlichkeit bei unserer Klientel so stark verfangen.Übrigens wie auch die Gewerkschaften, die erleben das Gleiche.Insofern, da sind Aufgaben, da werden wir Antworten geben müssen unddas wird am Ende auch die Soziale Frage sein."Rechtsextremismus großes ProblemBülow äußert sich auch zur aktuellen Extremismus-Diskussion.Rechtsextremismus sei ein großes Problem und nicht vergleichbar mitLinksextremismus: "Wir müssen schlicht die Scheidelinie da ziehen woes um Gewalt ja oder nein geht. Und Rechtsextremisten begehen Morde,Brandanschläge - wirklich massive Delikte. Das ist was völlig anderesals wenn Sie an eine Wand irgendeine Parole sprühen. Und deswegenmuss man da hinter die Kulissen gucken. Ich halte beides im Momentüberhaupt nicht für vergleichbar."Wieder Spitzenkandidat bei der Landtagswahl 2021? Die Frage, ob erbei der nächsten Landtagswahl 2021 wieder als Spitzenkandidat derrheinland-pfälzischen Linken antreten wolle, lässt Bülow offen. Erverspricht eine Entscheidung bis Ende des Jahres.Das ausführliche Interview mit Jochen Bülow sendet "SWR AktuellRheinland-Pfalz" am heutigen Freitag, 5. Juli 2019, ab 19:30 Uhr imSWR Fernsehen. Anschließend ist es in SWR Aktuell Radio zu hören undauf SWR.de/rp zu sehen. Das Gespräch führte Sascha Becker.Zitate gegen Nennung der Quelle "SWR Aktuell" frei.Pressekontakt: Sibylle Schreckenberger, Tel. 06131 929 32755,sibylle.schreckenberger@swr.de.Original-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell