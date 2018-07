Entegris: Klartext!

Für die Aktie Entegris aus dem Segment "Halbleiterausrüstung" wurde im Schlusshandel an der heimatlichen Börse NASDAQ GS am 24.07.2018 ein Kurs von 37,55 USD geführt.Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.1. Dividende: Derzeit schüttet Entegris niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Semiconductors. Der Unterschied beträgt 1,02 Prozentpunkte (0,75 % gegenüber 1,77 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Sell".

