Frankfurt am Main (ots) -Lukas Logistik, die gelbe Quietscheente mit Aktentasche undblau-weiß gestreifter Krawatte, ist als Markenbotschafter desCompetence Center Logistics (CCL) rund um die Welt unterwegs. Nochmehr als in der realen Welt ist Lukas allerdings in den sozialenNetzwerken präsent und vermittelt auf Facebook, Twitter und Co. dieKernbotschaften des CCL. Nun ist er "Held der Logistik" des MonatsJanuar auf der Facebook-Seite der BVL."Wir haben unseren neuen Mitarbeiter als Helden der Logistikvorgeschlagen, weil er seine Kenntnisse der Zertifizierungs- undAuditsysteme der DQS mit Logistik-Fachleuten weltweit teilt und alsAnlaufstelle in den sozialen Netzwerken stets Frage und Antwortsteht", sagt Sebastian Brehm, Entenpapa und Salesmanager Auditsystemebeim CCL.Die gelbe Ente ist Teil des Online-Auftritts des CCL und wirdkünftig auf Twitter und Facebook sowohl über Entwicklungen in derBranche als auch Produktneuigkeiten aus dem Hause DQS berichten sowieKundenanfragen entgegennehmen. "Als Ergänzung zu den traditionellenKanälen wie Telefonhotline und E-Mail wollen wir mit Lukas zum einendie direktere Kommunikation mit unseren Kunden fördern, zum anderenauch das Bewusstsein für die Logistikbranche stärken", erläutertBrehm.Zum Hintergrund der Aktion erklärt Anja Stubbe, zuständig für diePräsenz der BVL im Internet: "'Helden der Logistik' war eine derersten Aktionen mit Logistik-Content, die wir in den sozialenNetzwerken gestartet haben. Sie hat uns damals sehr dabei geholfen,unsere ersten 1.000 Fans auf Facebook zu gewinnen. Anfangs ging esdarum, dass die Kollegen aus der BVL-Geschäftsstelle der Communityihren persönlichen Helden der Logistik und damit auch sich selbstvorstellen. Jüngst ist es nun Lukas Logistik geworden." Um mehr überLukas´ Abenteuer in der Welt der Logistik zu erfahren oder ihn zukontaktieren, kann man ihm unter @lukaslogistik bei Facebook oder@ccl_dqs bei Twitter folgen.Sebastian Brehm ist seit 2016 Sales Manager Auditsysteme imCompetence Center Logistics der DQS GmbH in Frankfurt am Main. Nacheinem Studium des Logistikmanagements an der EuropäischenFachhochschule (EUFH) in Brühl bei Köln begann seine beruflicheLaufbahn bei er Emons Spedition in Köln. Dort verantwortete er alsMitarbeiter im Qualitätsmanagement die Entwicklung und den Aufbaueines internen Auditsystems und unterstützte bei der Integration vonneuen Niederlassungen. Bei der HOYER Gruppe zeichnete sich SebastianBrehm verantwortlich für das Sicherheits- und Qualitätsmanagement(SHEQ) des europäischen Chemie-Netzwerkes und gestaltete dieSHEQ-Strategie der weltweiten Gruppe mit. In dieser Aufgabe betreuteund entwickelte er sowohl das interne Auditwesen (ISO 9001/SQAS) alsauch die externen Auditierungen, bevor er zur DQS GmbH in denFachbereich Logistik wechselte.DQS GmbH - Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung vonManagementsystemenDie Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung vonManagementsystemen (DQS) wurde 1985 als Deutschlands erste undweltweit dritte Managementsystem-Zertifizierungsstelle durch DGQ(Deutsche Gesellschaft für Qualität e.V.) und DIN (Deutsches Institutfür Normung e.V.) gegründet. Neben den Gründungsgesellschaftern sindauch das US-amerikanische Unternehmen Underwriters Laboratories sowiedie deutschen Industrieverbände HDB, Spectaris, VDMA und ZVEI an derDQS beteiligt.Das Unternehmen mit Hauptsitz in Frankfurt am Main fokussiert alseinziger großer Zertifizierer die Auditierung und Zertifizierung vonManagementsystemen und Prozessen in Unternehmen und Organisationen.Mit über 3.200 Mitarbeitern - davon rund 2.500 Auditoren - erzieltdie Gruppe 2015 einen Jahresumsatz von rund 120 Millionen Euro.Weltweit zählt die DQS mit über 80 Geschäftsstellen in mehr als 60Ländern und 57.000 zertifizierten Standorten zu den Führenden derZertifizierungsbranche. Die rund 20.000 Kunden aus über 110 Ländernrepräsentieren alle Branchen: Schwer-punkte bilden die BereicheAutomotive, Elektrotechnik, Maschinenbau, Metallindustrie, ChemischeIndustrie, Dienstleistung, Lebensmittel, Gesundheits- undSozialwesen, Luft- und Raumfahrt und Telekommunikation.