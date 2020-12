Entdeckung von Palladium One deutet auf bedeutendes Mineralisierungspotenzial im PGE-Projekt Disraeli hin

Weitere Suchergebnisse zu "Palladium":

Quelle: IRW Press

9. Dezember 2020 – Toronto, Ontario – Wie Palladium One Mining Inc. (TSXV: PDM, FWB: 7N11, OTC: NKORF) („Palladium One“ oder das „Unternehmen“) in seiner heutigen Pressemeldung mitteilt, wurde im Zuge einer neuen hochauflösenden, drohnengestützten magnetischen Messung im Bereich des PGE-Projekts Disraeli in der kanadischen Provinz Ontario eine beachtliche magnetische Signatur abgegrenzt, die als Hauptindikator für eine Mineralisierung im ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



