Arnheim, Niederlande (ots/PRNewswire) -Das Ansprechen der immer abenteuerlustiger werdenden Verbraucher,die auf neue Entdeckungen und Erfahrungen aus sind, wird fürWeiterentwicklungen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie imJahr 2019 entscheidend sein. Die vernetzte Welt hat dazu geführt,dass Verbraucher jeden Alters mehr über andere Kulturen Bescheidwissen, was wiederum zu einer Zunahme von Werbebotschaften, lautdenen es etwas Neues zu "entdecken" gibt, um 35 Prozent geführt hat,wenn man die neuen Produkteinführungszahlen 2017 und 2016 vergleicht(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/783798/Innova_Market_Insights_Infographic.jpg )"Discovery: The Adventurous Consumer" (Entdeckung: Derabenteuerlustige Verbraucher) führt die Liste der Top Ten Trends vonInnova Market Insights für 2019 an. Das Unternehmen analysiertkontinuierlich die globalen Entwicklungen bei Einführungsaktivitätenim Lebensmittel- und Getränkebereich und betreibtVerbraucherforschung, um Trends aufzuzeigen, die diese Branche imkommenden Jahr und darüber hinaus am ehesten beeinflussen werden.Die fünf Spitzentrends für 2019 sind laut Innova Market Insights:1. Entdeckung: Der abenteuerlustige VerbraucherDie Lebensmittel- und Getränkeindustrie setzt zunehmend darauf,abenteuerlustige Konsumenten zufriedenzustellen. Die Verbraucherverlassen ihre Komfortzonen, um mutigere Geschmacksrichtungen undmultisensorische kulinarische Erlebnisse zu erkunden. Ein Fokus liegtauf verstärkten Sinneseindrücken, oft kombiniert mit einem Elementdes Unerwarteten.2. Die PflanzenweltDer pflanzliche Markt zeigt keine Anzeichen eines Nachlassens.Unternehmen und Markenhersteller bringen mehr Grün in ihrePortfolios, um Mainstream-Konsumenten anzulocken, die mehrpflanzliche Optionen in ihre Ernährung einbringen wollen. Für vielegeht es bei der pflanzlichen Basis um das Erreichen eines gesundenund nachhaltigen Gleichgewichts zwischen Fleisch und Gemüse, anstatteine Essensweise nach dem Prinzip "Alles oder Nichts" anzunehmen.3. Alternativen für alleDa immer mehr Verbraucher auf Gesundheit und Nachhaltigkeitachten, nehmen Ersatznahrungen und Inhaltsstoffe an Bedeutung zu.Gesundheit ist nach wie vor der Grund Nummer Eins, um Alternativenfür Lebensmittel zu kaufen, und jeder zweite US-Verbraucherberichtet, dass Gesundheit ein Grund für den Kauf von Alternativen zuBrot, Fleisch oder Milchprodukten ist. Die Suche nach alternativenProteinen führt zu einem ansteigenden Verzehr von schwarzen Bohnen,Linsen, Erbsen, Reis, Nüssen und Samen, Kichererbsen und sogarInsekten als Eiweißzutaten für Lebensmittel.4. Grüner AppellDie Branche setzt sich zunehmend dafür ein, die Erwartungen derKunden rund um Nachhaltigkeit zu erfüllen. Dies führt zum Setzenneuer Unternehmensziele, da sich Unternehmen mit einer Reihe vonInitiativen für nachhaltige Produkt- und Verpackungsentwicklungenengagieren. Dazu gehören die Abfallreduzierung durchUpcycling-Zutaten und Recycling nach dem Konsum sowie verbesserteBioabbaubarkeit und neue Technologien wie kompostierbare Kapseln undGemüsefarben.5. Snacks: Der klare AnlassFür die meisten Verbraucher gehören Snacks zum Alltagsleben und sowar es schon immer. Was sich aber ändert, ist die Art und Weise, wiedie Leute über kleine Zwischenmahlzeiten denken und was als Snackgilt. Zwischenmahlzeiten sind nicht mehr das optionale Extra, sondernein klarer Anlass für Genuss. Es handelt sich um einen zentralenInnovationsschwerpunkt in allen Lebensmittel- und Getränkekategorienmit einer durchschnittlichen jährlichen Zunahme von 10 Prozent beiProdukteinführungen in der weltweiten Lebensmittel- undGetränkeindustrie in den letzten 5 Jahren (CAGR 2013-2017) mitWerbebotschaften, die besagen, dass es sich um einen Snack handelt.Die weiteren Spitzentrends, die von Innova Market Insightsidentifiziert werden, sind:6. Essen für mich7. Ballaststoffe anders betrachtet8. Ich fühle mich gut9. Denkweise kleiner Akteure10. Mit dem Teller verbundenDie Zehn Spitzentrends für 2019werden von Innova Market Insightsin einem Live-Webinar am 21. November 2018 um 16:00 Uhr MEZpräsentiert. Die Zehn Spitzentrends für 2019werden von Innova Market Insightsin einem Live-Webinar am 21. November 2018 um 16:00 Uhr MEZpräsentiert. Weitere Informationen über Innova Market Insights finden Sieunter: http://www.innovamarketinsights.com

Pressekontakt:Liat Simha: liat@nutripr.com Tel.: +972-9-9742893Original-Content von: Innova Market Insights, übermittelt durch news aktuell