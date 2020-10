Entdecken Sie die Vielfalt attraktiver Anlageprodukte!

Spannende, vielleicht sogar dramatische Zeiten stehen uns bevor. Was Wirtschaft und Börse bewegt, ist längst bekannt – aber die Gewichte haben sich verschoben. Der näher rückenden Präsidentschaftswahl in den Vereinigten Staaten wird zunehmend mit Gelassenheit entgegengesehen, der Wahlkampf als „Wahlkrampf“ empfunden. Dagegen verbreitet die beschleunigte Zunahme der Corona-Infektionen in vielen Ländern alte Ängste aufs Neue: Droht jetzt ein zweiter Lockdown mit ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung