Entdecken Sie mit GAC Motor Geschichten von Größe

Guangzhou, China (ots/PRNewswire) - Ein gewöhnlicherGrundschullehrer aus dem chinesischen Bergdorf Chongqing hat dieletzten 40 Jahre als Schiffer gearbeitet, eine Schule gebaut undseine Schüler dazu inspiriert, ihre Träume zu verwirklichen.Die interaktive Multichannel-Pressemitteilung finden Sie hier: https://www.multivu.com/players/English/8557051-gac-motor-salute-the-ordinary/Diese Geschichte wird von GAC Motor im Video "Boat" erzählt, dasTeil seiner neuen Filmreihe "Salute the Ordinary" (Eine Ehrung desGewöhnlichen) ist. In der Markenfilmreihe widmet GAC Motor sichGeschichten, in denen gewöhnliche Menschen im Alltagsleben über sichhinauswachsen, und zollt ihnen Respekt. Der Lehrer in "Boat" mag inden Augen der meisten Leute ein Durchschnittsmensch sein, aber wie erseine Schüler inspiriert, macht ihn zu einem herausragenden Lehrer.Diese Geschichte ist eine Verkörperung der Idee, dass die Rollejedes gewöhnlichen Menschen in der Gesellschaft für die Gemeinschaftwichtig ist, ganz unabhängig von der Tätigkeit.Dieses Thema gilt auch für alle Mitarbeiter von GAC Motor. DieVision des Unternehmens lautet, Größe und Engagement für einangenehmes, mobiles Leben für Verbraucher auf der ganzen Welt zuvereinen. Die Mitarbeiter von GAC Motor leisten in allen Rollen imUnternehmen ihren beruflichen Beitrag, Produkte hoher Qualität zuschaffen."GAC Motor zollt mit 'Salute the Ordinary' gewöhnlichen Menschenseinen Tribut, die sich dafür einsetzen, die Welt zu verbessern. Wirrespektieren den Wert, der in jeder gewöhnlichen Rolle geschaffenwird, und möchten den Einzelnen und die Gesellschaft dazu anhalten,Probleme mit Hartnäckigkeit zu überwinden, um ihre eigenen Träume derGröße umzusetzen", sagt Yu Jun, Präsident von GAC Motor.Über GAC MotorDie Guangzhou Automobile Group Motor CO. LTD (GAC Motor),gegründet 2008, ist ein Tochterunternehmen der GAC Group, die in derUnternehmensliste der Fortune Global 500 Platz 202 belegt. DasUnternehmen entwickelt und produziert Fahrzeuge, Motoren, Komponentenund Autozubehör von Premium-Qualität. GAC Motor ist seit sechsaufeinanderfolgenden Jahren die Nummer eins der chinesischen Markender China Initial Quality StudySM (IQS) für den Raum Asien-Pazifikvon J.D. Power. Dies ist Beleg der Qualitätsstrategie desUnternehmens von innovativer Forschung und Entwicklung über dieHerstellung bis zur Lieferkette sowie Verkauf und Kundendienst.Weitere Informationen erhalten Sie auf:Facebook: https://www.facebook.com/GACMotorInstagram: https://www.instagram.com/gac_motorTwitter: https://www.twitter.com/gac_motorYouTube: http://www.youtube.com/c/GACMotorOfficialMedienanfragen bitte an:Sukie WongTel.: +86-186-8058-2829E-Mail: GACMotor@126.comFoto - https://www.multivu.com/players/English/8557051-gac-motor-salute-the-ordinary/image/DiscovertheStory_1560526678461-HR.jpgOriginal-Content von: GAC MOTOR, übermittelt durch news aktuell