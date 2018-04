"Entdecke den Gin des Lebens" mit Lidl / Ausgefallene Gins und hochwertige Tonic Waters bundesweit in allen Lidl-Filialen (FOTO)

Neckarsulm (ots) -Vom 7. bis zum 12. Mai dreht sich bei Lidl alles ums TrendgetränkGin. Unter dem Motto "Folge deiner Gin-tuition" bietet dasUnternehmen in der Aktionswoche Gin-Klassiker, exklusiveGin-Neuheiten und hochwertige Tonic Waters.Dreamteam Gin & TonicNeben den ganzjährig in der Filiale erhältlichen Gin-Klassikernist in der Aktionswoche folgende vielfältige Gin-Auswahl im Angebot:- Hortus Original London Dry Gin: 0,7 Liter, 11,99 Euro- Hortus Oriental Spiced Gin: 0,7 Liter, 11,99 Euro- Hortus Summer Gin: 0,7 Liter, 11,99 Euro- Wild Burrow Slow Distilled Irish Gin: 0,7 Liter, 14,99 Euro- Ruby of Rangoon Original London Dry Gin: 0,7 Liter, 9,99 Euro- Schwarzwald Gin: 0,7 Liter, 7,49 Euro- Und als Special: ein Johannisbeerlikör auf Basis des SchwarzwaldGins für 7,49 Euro.Passend zu den Gin-Aktionsprodukten ergänzt Lidl seinFestsortiment an hochwertigen Tonic Waters in der0,2-Liter-Glasflasche: Neben den klassischen GeschmacksrichtungenIndian, Lemon und Elderflower sind in der Gin-Woche zusätzlich dievier Sorten Aromatic Tonic, Light Tonic, Ultra Violet Tonic sowieGinger Beer erhältlich. Alle Tonics kosten im Viererpack nur 1,29statt 1,69 Euro.Magazin und Microsite mit "Gin-Tonic-Finder" undBarkeeper-RezeptenWelches Tonic passt zu welchem Gin? Diese und weitere Fragenbeantwortet das kleinformatige, achtseitige Lidl-Gin-Magazin"Entdecke den Gin des Lebens", das ab Montag, 30. April, in allenFilialen ausliegt. Mit dem "Gin-Tonic-Finder" erkennen Gin-Liebhaberund alle, die es werden wollen, auf einen Blick die bestenKombinationen aus den angebotenen Gins und Tonic Waters - für nochintensiveren Genuss und perfekte Harmonie im Glas. Hintergründe zurGin-Herstellung, Dekorationstipps und Cocktail-Rezepte, die exklusivfür Lidl von einem Barkeeper und Lifestyle-Blogger kreiert wurden,runden das Themenheft ab.Die Informationen des Gin-Magazins, weitere Rezepte und Videossind ab dem 29. April auch auf der Gin-Microsite www.lidl.de/gin zufinden. Darüber können Gin-Fans zudem alle Spirituosen derAktionswoche ganz bequem im Lidl-Online-Shop bestellen und sich nachHause liefern lassen.Die Gins der Aktionswoche im Überblick:- Hortus Original London Dry Gin: Sieben Botanicals, zum BeispielZitronenverbene, Rosmarin, Koriander, Lavendel und Engelwurz, gebendem Gin frische Zitrusnoten und einen feinen Kräutergeschmack.- Hortus Oriental Spiced Gin: 13 exotische Botanicals wie Kardamom,Ingwer oder Kumin sorgen bei diesem Gin für ein orientalischesGeschmackserlebnis.- Hortus Summer Gin: Dieser Small-Batch-Gin enthält siebenBotanicals, die ihm einen blumigen Zitrusgeschmack verleihen.- Wild Burrow Slow Distilled Irish Gin: Einige der zwölf Botanicalsdieses Gins stammen von der kleinen irischen Insel Rabbit Island.Er enthält unter anderem Koriander, Iriswurzel, Föhre,Brombeerblätter, Bärlauch, wilder Fenchel, Engelwurz sowieBlütenblätter vom Ginster.- Ruby of Rangoon Original London Dry Gin: Dieser Gin enthält 21außergewöhnliche Botanicals wie Thai-Basilikum, Pandan,Pfefferminze und Koriander. Sie verleihen ihm eine würzige undintensiv aromatische Note.- Schwarzwald Gin: Elf Botanicals, darunter Wacholderbeeren, Lavendelund Ingwer geben diesem Gin eine blumige und süßliche Zitrusnote.Heimische Botanicals aus dem Schwarzwald sorgen zusätzlich für einecharakteristische Würze.Über Lidl Deutschland:Das Handelsunternehmen Lidl gehört als Teil der UnternehmensgruppeSchwarz mit Sitz in Neckarsulm zu den führenden Unternehmen imLebensmitteleinzelhandel in Deutschland und Europa. Aktuell ist Lidlin 30 Ländern präsent und betreibt mehr als 10.000 Filialen inderzeit 28 Ländern weltweit. In Deutschland sorgen rund 79.000Mitarbeiter in rund 3.200 Filialen täglich für die Zufriedenheit derKunden. Dynamik in der täglichen Umsetzung, Leistungsstärke imErgebnis und Fairness im Umgang miteinander kennzeichnen das Arbeitenbei Lidl. Seit 2008 bietet der Lidl-Onlineshop Non-Food-Produkte ausverschiedenen Kategorien, Weine und Spirituosen sowie Reisen undweitere Services an. Das Angebot des Lidl-Onlineshops wird ständigerweitert und umfasst derzeit rund 30.000 Artikel. Als Discounterlegt Lidl Wert auf ein optimales Preis-Leistungsverhältnis für seineKunden. Einfachheit und Prozessorientierung bestimmen das täglicheHandeln. Dabei übernimmt Lidl Verantwortung für Gesellschaft undUmwelt und fokussiert sich im Bereich Nachhaltigkeit auf fünfHandlungsfelder: Sortiment, Mitarbeiter, Umwelt, Gesellschaft undGeschäftspartner. Lidl hat im Geschäftsjahr 2016 einen Umsatz in Höhevon 68,6 Mrd. Euro erwirtschaftet, davon 20,4 Mrd. Euro LidlDeutschland. Mehr Informationen zu Lidl Deutschland im Internet auflidl.de.Pressekontakt:Pressestelle Lidl Deutschland07132/30 60 90 · presse@lidl.deOriginal-Content von: LIDL, übermittelt durch news aktuell