Entbürokratisierte Pflege einfach erklärt / Pflegebevollmächtigter fördert Erklärfilme zur Entbürokratisierung in der Pflege

Berlin (ots) - Eines der Erfolgsmodelle zur Reduzierung derüberbordenden Bürokratie in der Pflege ist das Projekt EinSTEP,welches Pflegekräften ein Strukturmodell mit einer entschlacktenDokumentation zur Verfügung stellt. Staatssekretär AndreasWesterfellhaus ist Schirmherr des zusammen mit denPflegeeinrichtungen und Trägerverbänden erfolgreich umgesetztenProjektes. Am Rande der Sitzung des Lenkungsgremiums am 23. September2019 in Berlin hat der Staatssekretär dem Projektbüro von EinSTEPeinen symbolischen Scheck über 25.000 Euro zur Finanzierung von dreiErklärfilmen überreicht. Bernd Tews, Geschäftsführer desBundesverbandes privater Anbieter sozialer Dienste e.V. (bpa), beidem das Projektbüro gegenwärtig angesiedelt ist, bedankte sich imNamen der Trägerverbände für die Unterstützung desPflegebevollmächtigten. "Wir wollen komplexe Themen leichtverständlich transportieren, die Pflege für den fachlichen Diskursstärken und verdeutlichen: Gute Pflege braucht keine Bürokratie", soTews.Die Filme sollen praxisnah und anschaulich die komplexenSachverhalte und Zusammenhänge erläutern und verdeutlichen, dass dieNeuerungen in der Altenpflege mit dem Strukturmodell verknüpft sindund zu keinen unnötigen neuen bürokratischenDokumentationsanforderungen führen. Ziel ist es, in animierter Forminsbesondere Pflegekräften den fachlichen Zusammenhang zwischenStrukturmodell, Pflegebedürftigkeitsbegriff und den neuenQualitätsprüfungen verständlich zu machen und unnötigenbürokratischen Dokumentationsaufwand vermeiden zu helfen. DerGesamtzusammenhang soll anhand dieses Mediums in wenigen Minutenaufgezeigt und die Inhalte bei einer größeren Zielgruppe Beachtungfinden.Die Filme werden im Auftrag des Projektbüros EinSTEP bisJahresende erstellt und auf dessen Homepage veröffentlicht. Siewerden allen Institutionen zur Nutzung zur Verfügung gestellt. "DieErklärfilme sind Teil einer Strategie zur fachlichen Umsetzung desneuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs, welche in Kürze in Form weitererHandreichungen und Schulungsmaterialien von den Partnern derKonzertierten Aktion Pflege auf den Weg gebracht werden soll", soStaatssekretär Andreas Westerfellhaus.Weitere Infos zu EinSTEP unter www.ein-step.deDort finden sich auch kostenlose Informationen und Arbeitshilfenzur Einführung des Strukturmodells.Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e. V. (bpa)bildet mit mehr als 11.000 aktiven Mitgliedseinrichtungen die größteInteressenvertretung privater Anbieter sozialer Dienstleistungen inDeutschland. Einrichtungen der ambulanten und (teil-)stationärenPflege, der Behindertenhilfe und der Kinder- und Jugendhilfe inprivater Trägerschaft sind im bpa organisiert. Die Mitglieder des bpatragen die Verantwortung für rund 335.000 Arbeitsplätze und circa25.000 Ausbildungsplätze (siehe www.youngpropflege.de oder auchwww.facebook.com/Youngpropflege). Die Investitionen in diepflegerische Infrastruktur liegen bei etwa 26,6 Milliarden Euro.Pressekontakt:Für Rückfragen: Bernd Tews, Geschäftsführer, Tel.: 030/30 87 88 60,www.bpa.deOriginal-Content von: bpa - Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V., übermittelt durch news aktuell