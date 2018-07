Enstar: Aktienanalyse vom 11.07.2018

Enstar weist zum 09.07.2018 einen Kurs von 214,3 USD an der BörseNASDAQ GS auf. Das Unternehmen wird unter "Rückversicherung" geführt.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Enstar auf Basis von insgesamt 6 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Technische Analyse: Die Enstar ist mit einem Kurs von 214,3 USD inzwischen +1,75 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Hold". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Hold", da die Distanz zum GD200 sich auf +0,31 Prozent beläuft. Insofern schätzen wir die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Hold" ein.

2. Anleger: Die Mehrzahl der Marktteilnehmer im Social Media war in den vergangenen zwei Wochen neutral gegenüber der Aktie eingestellt. Die Stimmung lag an zwei Tagen im positiven Bereich, während an drei Tagen eine negative Diskussion überwog. An vier Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Die Kommunikation über Enstar bewegt sich aktuell in einem relativ neutralen Bereich. Daher erhält die Aktie auf Basis unseres Anleger-Stimmungsbarometers eine "Hold"-Bewertung. Basierend auf allen Kriterien können wir für die Aktie in dieser Stufe ein "Hold"-Rating festhalten.

3. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Enstar mit einem Wert von 11,85 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Insurance" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 52,35 , womit sich ein Abstand von 77 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.