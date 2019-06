Ensign -The: Interessante Aussichten?

Für die Aktie Ensign -The stehen per 25.06.2019, 10:03 Uhr 56,32 USD an der Heimatbörse NASDAQ GS zu Buche. Ensign -The zählt zum Segment "Gesundheitseinrichtungen".

Wie Ensign -The derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Analysteneinschätzung: Ensign -The erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 4 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Buy" und setzt sich aus 4 "Buy"-, 0 "Hold"- und 0 "Sell"-Meinungen zusammen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Ensign -The vor. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (45,5 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Abwärtspotential von -19,21 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 56,32 USD), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Sell"-Empfehlung dar. Ensign -The erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Hold"-Bewertung.

2. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Ensign -The beläuft sich mittlerweile auf 46,2 USD. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 56,32 USD erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +21,9 Prozent und führt zur Bewertung "Buy". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 53,56 USD. Somit ist die Aktie mit +5,15 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Buy". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Buy".

3. Sentiment und Buzz: Während der letzten Wochen war keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Ensign -The in Social Media zu beobachten. Es gab keine grundlegende Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Die Aktie erhält von der Redaktion deshalb eine "Hold"-Bewertung. Die Intensität bzw. vereinfacht ausgedrückt die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Ensign -The wurde deutlich mehr diskutiert als normal, außerdem ist eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einem "Buy"-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Buy"-Rating.