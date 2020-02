Enscape stellt Version 2.7 seiner Echtzeit-Rendering-Software vor

Karlsruhe, Deutschland (ots/PRNewswire) - Neue BIM-gesteuerte Arbeitsabläufe undverbesserte Leistung machen Enscape zur perfekten Ergänzung desGebäude-Design-Prozesses.Enscape, führender Anbieter von Echtzeit-Rendering- undVisualisierungstechnologie für den globalen Architektur-, Ingenieur- undBaumarkt (AEC), kündigt die Version 2.7 von Enscape an. Diese neueste Versionzeichnet sich aus durch verbesserte Leistung, Qualitätsverbesserungen und neueBIM-gesteuerte Workflows."Die Verbesserung von BIM-Workflows und Benutzerfreundlichkeit sind diewesentlichen Aspekte in Version 2.7", so Mortiz Luck, CEO und Mitbegründer vonEnscape. "Daten und Bauzeichnungen sind der Schlüssel für jeden BIM-Prozess. Indieser Version können Anwender beides nutzen, um ihren Design- undVisualisierungsprozess effektiver und effizienter zu gestalten."Enscape 2.7 nutzt die Vorteile des "I" in BIM voll aus. Bei der Auswahl vonObjekten in Enscape werden jetzt die zugehörigen BIM-Informationen wieAbmessungen, Herstellerangaben und Preise angezeigt. Durch die Integration vonDaten in den 3D-Präsentations-Workflows können Benutzer interagieren und ihreEntwürfe präsentieren. Fragen zu Objekten lassen sich jetzt während derDesign-Review-Sitzungen sofort beantworten.Und mit den neuen voreingestellten orthografischen Ansichten können Sie IhreEntwürfe aus neuen Blickwinkeln betrachten. Sie müssen nicht mehr zwischen BIMund Enscape wechseln, um die gewünschten 2D-Ansichten zu generieren. Mit nureinem Klick können Sie aus Ihren Enscape-Modellen 2D-Grundriss-, Abschnitts- undAufrissansichten erstellen, um Kunden und Bauherren die Designabsicht undKonstruierbarkeit besser zu vermitteln.Die Version 2.7 enthält eine Reihe von Erweiterungen und Verbesserung derBenutzerfreundlichkeit, um den 3D-Rendering-Prozess schneller und realistischerzu gestalten:- Mehr als 200 neue Elemente, darunter eine große Vielfalt an Tisch-und Stehlampen und neue Umgebungsgebäudemodelle, die das Platzierender Designs in großen städtischen Umgebungen oder kleinenNachbarschaftsszenen erleichtern.- Neue deutschsprachige Ausgabe.- Verbesserte Leistung, verbessertes Rendering und verbesserteAtmosphäreneffekte.Weitere InformationenBesuchen Sie enscape3d.com/new-version (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2724238-1&h=477867154&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2724238-1%26h%3D3565164344%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.enscape3d.com%252Fnew-version%26a%3Denscape3d.com%252Fnew-version&a=enscape3d.com%2Fnew-version) fürweitere Informationen, Videos und hochauflösende Bilder. Bitte wenden Sie sichan Madeleine Clark, Senior Media Relations Manager, unter press@enscape3d.com,Telefon: +49 721 132 060, für Interviews, Demos und andere Anfragen.Informationen zu Enscape GmbHEnscape mit Sitz in Karlsruhe, Deutschland, und New York, USA, wurde 2017gegründet und hat sich in der internationalen Architektur-, Ingenieur- undBauindustrie (AEC) fest etabliert. Sein Produkt ermöglicht die Erstellunghochwertiger 3D-Echtzeit-Visualisierungen auf der Grundlage vorhandenerPlanungsdaten. Darüber hinaus können Videos, Panoramen und VR-Simulationenautomatisch abgeleitet werden. Unternehmen in mehr als 80 Ländern und 85 % derinternational renommierten TOP100-Architekturbüros nutzen Enscape. WeitereInformationen finden Sie auf www.enscape3d.com.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1092205/Enscape_Logo.jpgPressekontakt:Daniel Monaghand.monaghan@enscape3d.com410-207-5501Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/141534/4525932OTS: EnscapeOriginal-Content von: Enscape, übermittelt durch news aktuell