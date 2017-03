Enphase Energy: Ein ziemlicher Verlust!

Liebe Leser,

letzte Woche hatten die Aktionäre von Enphase Energy nicht besonders viel zu lachen. Hat doch Thomas Liebigman berichtet, dass das Solartechnikunternehmen aus dem kalifornischen Petaluma im 4. Quartal einen Nettoverlust von 13,2 Millionen US-Dollar (GAAP) hat verbuchen müssen.

Maues Ergebnis pro Aktie! Der Verlust pro Aktie ist mit einem Minus von 21 Cent deutlich spürbar. Die Non-GAAP-Verluste betrugen 15 Cents je Aktie.

Etwas anderes erwartet! Die Wall Street hatte geringere Verlusten erwartet. Auch wenn schon mit Verlusten gerechnet worden war, so ging man doch von einem Verlust in Höhe von 13 Cent pro Aktie aus.

Enttäuschender Umsatz! Auch der von dem Solartechnik-Unternehmen erzielte Umsatz im Berichtszeitraum blieb hinter den Prognosen zurück: Erwirtschaftet wurden 90,6 Millionen US-Dollar, erwartet worden waren 93,5 Millionen Dollar.

Maue Aussichten! Für das Gesamtjahr könnte sich der Verlust auf 67,5 Millionen Dollar (GAAP) oder 1,34 Dollar pro Aktie ausweiten, der gesamte Jahresumsatz könnte 322,6 Millionen US-Dollar betragen.

Kann Enphase Energy künftig wieder bessere Ergebnisse liefern, die näher an den Erwartungen liegen? Wir halten Sie informiert.

Ein Beitrag von Jennifer Diabatè.