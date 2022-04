Enphase Energy Aktie: Das treibt den Kurs!

Die Aktien von Enphase Energy Inc (NASDAQ:ENPH) werden am Mittwoch höher gehandelt, nachdem das Unternehmen besser als erwartete Finanzergebnisse gemeldet und eine über den Analystenschätzungen liegende Prognose abgegeben hat. Enphase meldete für das erste Quartal einen Umsatzanstieg von 7 % gegenüber dem Vorjahr auf 441,3 Mio. US-Dollar, was die Schätzung von 432,1 Mio. US-Dollar übertraf, wie aus den Daten von Benzinga… Hier weiterlesen