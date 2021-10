Enphase Energy-Aktie: Widerstand durchbrochen!

Die Aktien von Enphase Energy Inc.(NASDAQ:ENPH) werden am Mittwoch höher gehandelt, nachdem das Unternehmen einen besser als erwarteten Gewinn pro Aktie und Umsatz für das dritte Quartal sowie eine über den Schätzungen liegende Umsatzprognose für das vierte Quartal veröffentlicht hat.

Enphase Energy stieg am Mittwoch bei Börsenschluss um 24,66% auf $216,22.

Enphase Energy Tägliche Chartanalyse Die Aktie verzeichnete eine große Kurslücke nach oben ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!