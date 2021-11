Enphase Energy Aktie: Insider handelt mit Unternehmensaktien im Wert von 21 Millionen Dollar!

David A Ranhoff, Insider bei Enphase Energy (NASDAQ:ENPH), hat am 17. November einen großen Insider-Verkauf getätigt, wie aus einem neuen SEC-Filing hervorgeht.

Was geschah

Eine Form 4 Einreichung von der U.S. Securities and Exchange Commission am Mittwoch zeigte, dass Ranhoff 90.071 Aktien von Enphase Energy zu Preisen zwischen ($0,00) und $258,28 verkaufte. Die Gesamttransaktion belief sich auf 21.338.685 $. Nach dieser Transaktion besitzt ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung