Enormer Gaspreis-Anstieg durch CO2-Steuer ab 2021: Das können Verbraucher tun

Augsburg (ots) - Die Gaspreise steigen durch die Einführung der CO2-Steuer ab Januar 2021 deutlich an. Das Einsparpotenzial ist für den Verbraucher so hoch wie lange nicht. Die CO2-Steuer soll durch eine Verteuerung von Erdgas, Heizöl, Benzin und Diesel deren Verbrauch und CO2-Emissionen reduzieren.Die Folge sind Mehrkosten von über 100 Euro im Jahr für einen Durchschnitts-Haushalt (Verbrauch von 20.000 kWh). Das Einsparpotenzial ist dadurch bei einem Wechsel des Gasanbieters so hoch wie schon lange nicht mehr: In Berlin (10115) können gegenüber dem Basistarif rund 647 Euro eingespart werden.Seit Jahren wächst die Kluft zwischen Bestands- und Neukundenpreisen immer mehr. Der Grund: Bestandskunden wird deutlich zu viel berechnet, weil sie aus Bequemlichkeit jahrelang dem gleichen Anbieter treu bleiben - trotz überteuerter Preise. Den hohen Gewinn verwenden Anbieter für die Neukundenakquise."Anstatt allen Kunden faire Preise zu bieten, werden Stammkunden immer mehr belastet. Neukunden erhalten hingegen Bonuszahlungen und vergünstigte Tarife", erklärt Benjamin Reichenbach, Gründer von cheapenergy24, einem automatischen Wechselservice.Fakt ist: Wer nicht regelmäßig wechselt, zahlt drauf. Deshalb gründeten Benjamin Reichenbach und Tilo Vieten bereits 2015 den Tarifoptimierungsservice. Mit Erfolg: Für tausende Kunden führen sie jedes Jahr einen automatischen Strom- oder Gaswechsel durch, sodass diese Hunderte Euro sparen.Erst wenn sich das Wechselverhalten der Kunden ändert, wird ein fairerer Preis für alle möglich: Je mehr Kunden wechseln, desto mehr gleichen sich Bestands- und Neukundenpreise an. Aktuell profitieren nur Kunden, die regelmäßig wechseln.Dies gilt nicht nur für Gaspreise, sondern auch für Strompreise: Das Einsparpotenzial durch einen Stromanbieterwechsel ist ebenfalls so hoch wie seit Langem nicht. Ein Haushalt mit einem Verbrauch von 3.500 kWh pro Jahr in Berlin (10115) kann gegenüber dem Basistarif 485 Euro einsparen.