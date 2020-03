Berlin (ots) -Sperrfrist: 02.03.2020 06:00Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf derSperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.Enorme Preisunterschiede bei Abschleppunternehmen O-Töne im VPMS unter:"Abschlepp-Teaser"Eine Stichprobe unter zehn Abschleppunternehmen in Berlin ergab, dass eserhebliche Preisunterschiede bei den Anbietern für das einfache Versetzen vonAutos gibt. Das ist das Ergebnis der Recherchen des rbb-Verbrauchermagazins"SUPER.MARKT". Der preiswerteste Anbieter nahm 120 Euro, der teuerste forderte240 Euro. Für das Abschleppen von falsch parkenden Pkw auf privaten Grundstückendürfen Unternehmen in Berlin und Brandenburg eigene Preise aufrufen. Einengeregelten festen Satz wie beim Abschleppen von Fahrzeugen im öffentlichen Raumgibt es hier nicht. "Die Abschleppunternehmen dürfen natürlich keineFantasiepreise fordern, sie müssen sich an die ortsüblichen Preise halten unddie Ortsüblichkeit wird bemessen an anderen Preisen oder anderenAbschleppunternehmen." Patrick Rümmler, Anwalt für VerkehrsrechtAnlass der Recherchen waren mehrere Beschwerden von Mietern der GESOBAU AG ausdem Märkischen Viertel in Berlin-Reinickendorf. Hier überwacht die Parkraum KGdie Parkplätze, Ein- und Feuerwehrzufahrten. Ein Betroffener hat gegenüber demrbb geäußert, dass er 586 Euro bezahlen musste, obwohl sein Auto nur innerhalbeiner Tiefgarage versetzt worden war. In anderen Fällen wurden die Autos insogenannte 'Autokäfige' verbracht und erst nach Zahlung der Abschlepprechnungfreigegeben.Diese Prozedere ist legal, erklärte Patrick Rümmler, Anwalt für Verkehrsrecht.Er beruft sich auf ein Gerichtsurteil des BGH, welches das sogenannteZurückbehaltungsrecht erlaube. "Leider ist vom höchsten deutschen Gerichtentschieden worden, dass es keine Erpressung ist, was die Unternehmen machen,indem sie sagen, erst Geld, dann Auto. Es ist das Recht, das Fahrzeug zurück zubehalten, solange das Geld nicht bezahlt worden ist."Wer sich gegen vermeintlich zu hohe Rechnungen wehren möchte, dem empfiehltRechtsanwalt Patrick Rümmler, eine detaillierte Auflistung der Kosten zuverlangen und nur unter Vorbehalt zu bezahlen. Die Summe könne man auch beimzuständigen Amtsgericht hinterlegen. So können Fahrzeughalter das"Zurückbehaltungsrecht" des Abschleppdienstes aushebeln. Feste Preise imöffentlichen Raum Im vergangenen Jahr wurden 29.000 Autos durch das BerlinerOrdnungsamt und 36.000 von der Polizei abgeschleppt. Häufige Gründe: das Parkenvor Einfahrten, insbesondere Feuerwehrzufahrten. Dafür berechnet das Ordnungsamt199 Euro an reinen Abschleppkosten, die BVG nimmt bis zu 208 Euro, die Polizei136 Euro. Oft komme aber noch ein Bußgeld hinzu.Weitere Informationen dazu im rbb-Verbrauchermagazin "SUPER.MARKT" am02.03.2020, 20:15 Uhr rbb-Fernsehen.Pressekontakt:Rundfunk Berlin-BrandenburgSUPER.MARKTAnsprechpartner:Tel.: 030 - 97993 - 22777Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/51580/4534530OTS: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb)Original-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell