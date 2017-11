Enopace Biomedical wird als führendes medizinisches Innovationsunternehmen ausgewählt

Caesarea, Israel (ots/PRNewswire) -Enopace wird auf der TCT in Colorado von weltweit führendenKardiologen und Industriefachleuten als "Top Medical InnovationCompany" ausgewähltEnopace Biomedical, ein Entwickler von minimalinvasiven,implantierbaren, endovaskulären Neuromodulationstherapien fürHerzinsuffizienz-Patienten, gab heute bekannt, dass sie von weltweitführenden Kardiologen und Industriefachleuten beim jährlichenstattfindenden Shark-Tank-Innovationswettbewerb im Jahr 2017 alsführendes medizinisches Innovationsunternehmen ausgewählt wurden. DieAbstimmung fand auf der Transcatheter Cardiovascular Therapeutics(TCT)-Konferenz statt, die vom 29. Oktober bis 2. November 2017 inDenver (Colorado) stattfand. Die TCT-Konferenz ist die weltweitgrößte und wichtigste Bildungskonferenz für interventionelleHerz-Kreislauf-Medizin und stellt die neuesten Fortschritte bei denderzeitigen Therapien und in der klinischen Forschung vor.Über 20 Millionen Patienten in Europa und in den USA leiden unterHerzinsuffizienz. Diese Erkrankung ist mit enorm hohenKrankheitsausgaben verbunden, und sie ist nach wie vor der größte,nicht abgedeckte klinische Bedarf im Bereich derHerz-Kreislauf-Erkrankungen. Das von Rainbow Medical gegründeteUnternehmen Enopace hat eine endovaskuläreNeuromodulationstechnologie entwickelt, mit der dieLeistungsfähigkeit des Herzens durch die Reduzierung der Belastunggesteigert wird und Patienten mit Herzinsuffizienz behandelt werdenkönnen.Aus 60 von den TCT-Kongressteilnehmern überprüften Unternehmenwurden 8 zur Vorstellung ihrer Technologien ausgewählt. Davon wurden3 als Finalisten ausgewählt. Die 3 Finalisten durchliefen zwei Tagemit Präsentationen und Fragerunden, an denen ein aus führendenKardiologen und Industriefachleuten bestehender Ausschuss teilnahm.Enopace ging mit dem Titel als führendes Unternehmen für medizinischeInnovationen für das Jahr 2017 als Sieger hervor."Nach einem aufreibenden Überprüfungsprozess nahmen wir diesebedeutende Auszeichnung mit Begeisterung an", sagte Amir Dagan, CEOvon Enopace. "Dies ist eine Bekräftigung unseres einmaligen undinnovativen Ansatzes zur Behandlung von Herzinsuffizienz-Patienten."Efi Cohen Arazi, CEO der Rainbow Medical Investmentgruppe, fügtehinzu: "Dieser Preis ist eine großartige Anerkennung der Technologievon Enopace und deren Ansatz zur Behandlung von Herzinsuffizienz."Laut Arazi wird Rainbow Medical "auch weiterhin in bahnbrechendeLösungen für große, nicht erfüllte Marktbedürfnisse wie diejenigenvon Enopace investieren."Informationen zu Enopace BiomedicalEnopace Biomedical Ltd. entwickelt ein innovatives Gerät zurBehandlung von Herzinsuffizienz-Patienten. Die Technologie vonEnopace besteht aus einem minimalinvasiven, implantierbarenNeurostimulator, der die Leistungsfähigkeit des Herzens durch dieReduzierung der linksventrikulären Belastung steigert. DasUnternehmen mit Sitz in Caesarea in Israel wurde von Rainbow Medical(http://www.rainbowmd.com) gegründet.Informationen zu Rainbow MedicalRainbow Medical (http://www.rainbowmd.com) ist eine einzigartigeprivate operative Investmentgesellschaft, die Start-up-Unternehmenunterstützt und fördert, die bahnbrechende, von Yossi Gross erfundeneMedizinprodukte für die unterschiedlichsten Fachgebiete der Medizinweiterentwickeln. Rainbow Medical zielt darauf ab, enorme ungedeckteMarktbedürfnisse zu befriedigen, um das Leben der Menschen zuverbessern und außerordentliche Erträge für seine Aktionäre zuerwirtschaften.Pressekontakt:Meital Levi Tal, Tel.: +972-54-7739677, meital@xmind.co.ilOriginal-Content von: Enopace Biomedical and Rainbow Medical, übermittelt durch news aktuell