Enochian Biosciences: Was ist jetzt zu tun!

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Enochian Biosciences, die im Segment "Biotechnologie" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 16.12.2020, 15:36 Uhr, mit 3.08 USD.

Diese Aktie haben wir in 4 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Enochian Biosciences-Aktie beträgt dieser aktuell 3,54 USD. Der letzte Schlusskurs (3,08 USD) liegt damit deutlich darunter (-12,99 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Enochian Biosciences somit eine "Sell"-Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Für diesen Wert (3,16 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-2,53 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Enochian Biosciences-Aktie, und zwar ein "Hold"-Rating. In Summe wird Enochian Biosciences auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Hold"-Rating versehen.

2. Sentiment und Buzz: Einen wichtigen Beitrag zur Einschätzung einer Aktie liefert auch längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Dabei haben wir für die Bewertung sowohl das Kriterium der Diskussionsintensität, also der Häufigkeit der Meldungen sowie die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Enochian Biosciences zeigte bei dieser Analyse interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ändert sich stark, da eine erhöhte Aktivität zu sehen ist. Daraus ergibt sich eine "Buy"-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, es ließen sich kaum Änderungen identifizieren. Daraus leitet die Redaktion wiederum eine "Hold"-Bewertung ab. Unter dem Strich ergibt sich daher eine "Buy"-Einstufung.

3. Relative Strength Index: Mithilfe des Relative Strength Index (RSI), einem Indikator aus der technischen Analyse, lässt sich eine Aussage treffen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dazu werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Schauen wir auf den RSI der letzten 7 Tage für die Enochian Biosciences-Aktie: der Wert beträgt aktuell 26,09. Demzufolge ist das Wertpapier überverkauft, wir vergeben somit ein "Buy"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt unsere Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Der RSI25 liegt bei 52,76, was bedeutet, dass Enochian Biosciences hier weder überkauft noch -verkauft ist, im Gegensatz zum RSI7. Das Wertpapier wird somit abweichend als "Hold" eingestuft. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Enochian Biosciences damit ein "Buy"-Rating.

