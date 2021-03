Enjin Coin: Warum Enjin heute höher gehandelt wird!

Enjin Coin (CRYPTO:ENJ), ein Ethereum (CRYPTO:ETH)-gestütztes Value-Token, das in nicht-fungible Token gesperrt wird, ist in den 24 Stunden bis zum Redaktionsschluss um mehr als 39 % gestiegen. ENJs Spike wurde durch eine Reihe positiver Nachrichten und einen Buzz in den sozialen Medien ausgelöst. Die Kryptowährung handelt 39.10% höher bei $1.63 und sprang 75% in einem Sieben-Wochen-Zeitraum. Die zweite Kryptowährung nach Marktkapitalisierung, ETH, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung