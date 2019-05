Berlin (ots) - Der diesjährige Literaturpreis "Text & Sprache2019" des Kulturkreises der deutschen Wirtschaft im BDI e. V. geht anEnis Maci. Die mit 20.000 Euro dotierte Auszeichnung wird der Autorin(* 1993) im Rahmen der 68. Jahrestagung des Kulturkreises am 12.Oktober 2019 in Leipzig verliehen.Begründung der Jury:"In den Texten von Enis Maci, die sie für die Bühne, das Netz undauch für das gedruckte Buch schreibt (zuletzt: Eiscafé Europa,Suhrkamp 2018), erkundet sie auf innovative Weise die Möglichkeiten,die Gegenwart zu erzählen. Maci sammelt das in den Medienzirkulierende Material und fügt es essayistisch zusammen, um es zureflektieren. So führt sie auf mitreißende Weise vor, wie man dieeigene ästhetische und politische Position aus der medialenInformationsflut filtern und mit multimedialen Hilfsmitteln aktuellund definiert halten kann, ohne unterzugehen."Kurzvita der Preisträgerin:nis Maci, geboren 1993 in Gelsenkirchen, hat LiterarischesSchreiben in Leipzig und Kultursoziologie in London studiert. Ihrerstes Stück, "Lebendfallen", wurde 2018 am Schauspiel Leipziguraufgeführt. 2018 wurde sie in der Kritikerumfrage von Theater heutezur "Nachwuchsdramatikerin des Jahres" gewählt. Im gleichen Jahrerfolgte am Schauspielhaus Wien die Uraufführung des Stückes"Mitwisser". Im Oktober 2018 erschienen unter dem Titel "EiscaféEuropa" ihre Essays im Suhrkamp Verlag. In der Spielzeit 2018/19 istEnis Maci Hausautorin am Nationaltheater Mannheim und Stipendiatinder Villa Concordia.Zum Literaturpreis "Text & Sprache":Mit dem Preis zeichnet der Kulturkreis der deutschen Wirtschaftjunge Autorinnen und Autoren aus. Der Preis wird jährlich verliehen.Er nimmt vielfältige Formen von Text und Sprache in den Blick undbildet das zeitgenössische Phänomen fließender Gattungsgrenzen unddas genreüberschreitende Schaffen junger Autoren ab.Die Jury unter Vorsitz von Nina Hugendubel setzt sich ausLiteraturexperten und Vertretern deutscher Unternehmen,unternehmensnahen Stiftungen und literaturerfahrenen persönlichenMitgliedern des Kulturkreises der deutschen Wirtschaft zusammen.Weitere Informationen:www.kulturkreis.eu/kuenstlerfoerderung/literatur/text-sprache-2019www.suhrkamp.de/autoren/enis_maci_15028.htmlPressekontakt:KontaktKulturkreis der deutschen Wirtschaft im BDI e. V.Sabrina SchleicherKommunikationHaus der Deutschen WirtschaftBreite Straße 29, D-10178 BerlinT +49 (0)30-20 28-17 59s.schleicher@kulturkreis.euwww.kulturkreis.euOriginal-Content von: Kulturkreis der deutschen Wirtschaft im BDI e.V., übermittelt durch news aktuell