Enigma Software Group reagiert auf Inkompatibilität mit Malwarebytes

Clearwater, Florida (ots/PRNewswire) - Enigma Software Group USA,LLC ("ESG") begann seine Kunden zu informieren, dass MalwarebytesInc., der Hersteller von Malwarebytes Anti-Malware ("MBAM") undAdwCleaner, nach Meinung von ESG aus Konkurrenzgründen absichtlichmit dem Blockieren der Installation und des Betriebes derESG-Programme SpyHunter und RegHunter begonnen hat. Der Schritt vonMalwarebytes führte zu sofortiger Inkompatibilität von SpyHunter oderRegHunter mit MBAM auf demselben PC.Unabhängige Zertifizierungsgruppen haben bestätigt, dass dieProdukte von ESG vertrauenswürdig und zuverlässig sind. SpyHunter undRegHunter wurden unabhängig von TRUSTe getestet und zertifiziert (http://clicktoverify.truste.com/pvr.php?page=validate&softwareProgramId=560&sealid=112), einem führenden, unabhängigen Anbieter vonDatenschutzlösungen, und sie erfüllen die Anforderungen von dessenTrusted Download Programm (https://www.truste.com/privacy-certification-standards/trusted-download/). Des Weiteren hat SpyHunter vonAV-TEST eine Top Note (https://www.av-test.org/fileadmin/pdf/reports/AV-TEST_Enigma_Remediation_Testing_Report_May_2016.pdf) in derRemediation-Testreihe des hoch angesehenen, unabhängigen Institutsfür IT-Sicherheitstests erhalten.Als Antwort auf das Blockieren der Programme von ESG hat ESG Klage(http://www.enigmasoftware.com/legal/enigma-software-vs-malwarebytes-complaint.pdf) gegen Malwarebytes bei einem Bundesgericht in New Yorkeingereicht und Abhilfemaßnahmen für das seiner Meinung nachunlautere Verhalten gefordert.ESG informiert seine Kunden, dass man einen alternativen SpyHunterInstaller (http://d21w4p2co0s0sk.cloudfront.net/SH-Alt-Install.exe)entwickelt hat, der es Kunden erlaubt, SpyHunter anstelle von MBAM zuverwenden, falls sie es wünschen. Der Installer deaktiviert MBAM mitder Zustimmung des Nutzers und ermöglicht es Kunden, SpyHunter zuinstallieren und zu verwenden.Über Enigma Software Group USA, LLCEnigma Software Group USA, LLC ist ein im Privatbesitzbefindlicher internationaler Systemintegrator und Entwickler vonPC-Sicherheitssoftware. Das Unternehmen unterhält Niederlassungen inden Vereinigten Staaten und in der Europäischen Union. DasUnternehmen ist auf die Entwicklung von PC-Sicherheitssoftware,Onlinesicherheitsanalysen, adaptiver Bedrohungsbeurteilung und dieEntdeckung von PC-Sicherheitsbedrohungen sowie von maßgeschneidertenMalware-Behebungen für seine weltweit Millionen Abonnentenspezialisiert. ESG ist besonders wegen SpyHunter(http://www.enigmasoftware.com/products/spyhunter/)®, seinerAnti-Malware Software und verbundener Dienstleistungen bekannt.Weitere Informationen über ESG finden Sie auf www.enigmasoftware.com.Verbinden Sie sich mit ESG auf Twitter(https://twitter.com/enigmasoftware) | Facebook(https://www.facebook.com/enigmasoftware) | Google+(https://plus.google.com/115698225438925866449) | LinkedIn(https://www.linkedin.com/company/enigma-software-group-usa-llc) |YouTube (https://www.youtube.com/user/Enigmasoftware)