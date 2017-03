Enigma Software Group legt Rechtsstreit mit Bleeping Computer bei

Clearwater, Florida (ots/PRNewswire) - Enigma Software Group USA,LLC ("ESG") gab bekannt, man habe in dem im vergangenen Jahr gegenBleeping Computer LLC angestrebten Verfahren eine Einigung erzielt.Die Klage wird jetzt zurückgezogen. ESG hat am 5. Januar 2016 beieinem Bundesgericht Klage gegen Bleeping Computer eingereicht. DieKlage betraf irreführende Werbung, Verleumdung und damit verbundeneBehauptungen.Die Bedingungen der Einigung sind vertraulich, aber BleepingComputer erklärte in seiner Pressemitteilung über die Einigung, dassman die Einträge entfernt habe, die seine Mitarbeitenden verfassthatten und die zur Klage durch ESG führten. Sämtliche Gegenansprüchevon Bleeping Computer in diesem Rechtsstreit werden gleichzeitig mitder Einstellung des Verfahrens durch ESG vom Gericht zurückgewiesen.Bleeping Computer hatte die Abweisung des Verfahrens von ESG mitder Begründung beantragt, seine Aussagen seien durch den Paragrafen230 des Communications Decency Act geschützt. Das Gericht lehntediesen Antrag in einem Urteil im vergangenen Sommer ab.Ryan Gerding, ein Sprecher von ESG, erklärte zu dieserEntwicklung: "ESG freut sich, dass diese Angelegenheit nunabgeschlossen ist und dass wir uns jetzt wieder auf die Entwicklungder besten Anti-Malware-Produkte auf dem Markt konzentrieren können.Es ist immer unangenehm, wenn Rechtsstreite notwendig werden, aberESG ist dem Gericht für seine Unterstützung dankbar."Über Enigma Software Group USA, LLCEnigma Software Group USA, LLC ist ein im Privatbesitzbefindlicher internationaler Systemintegrator und Entwickler vonPC-Sicherheitssoftware. Das Unternehmen unterhält Niederlassungen inden Vereinigten Staaten und in der Europäischen Union. DasUnternehmen ist auf die Entwicklung von PC-Sicherheitssoftware,Onlinesicherheitsanalysen, adaptive Bedrohungsbeurteilung und dieEntdeckung von PC-Sicherheitsbedrohungen sowie auf maßgeschneiderteMalware-Behebungen für seine weltweit Millionen Abonnentenspezialisiert. ESG ist besonders wegen SpyHunter(http://www.enigmasoftware.com/products/spyhunter/)®, seinerAnti-Malware Software und damit verbundenen Dienstleistungen bekannt.Weitere Informationen über ESG finden Sie auf www.enigmasoftware.com.Verbinden Sie sich mit ESG auf Twitter(https://twitter.com/enigmasoftware) | Facebook(https://www.facebook.com/enigmasoftware) | Google+(https://plus.google.com/115698225438925866449) | LinkedIn(https://www.linkedin.com/company/enigma-software-group-usa-llc) |YouTube (https://www.youtube.com/user/Enigmasoftware)Logo -http://mma.prnewswire.com/media/452052/Enigma_Software_Logo.jpgPressekontakt:Alec Malaspinainfo@enigmasoftware.com+1-888-360-0646Original-Content von: Enigma Software Group USA, LLC, übermittelt durch news aktuell