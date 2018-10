EnigmaSoft's SpyHunter 5 schneidet mit einem 100%igen Ergebnis beim AV-TEST Malware-Remediation-Test

Der SpyHunter 5 von EnigmaSoft Limited schneidet mit einem100%igen Ergebnis bei einem aktuellen AV-TEST Remediation-Test - eineherausragende Leistung, die die Fähigkeit der Anwendung zur Behebungund zum Schutz vor Malware nachweist.Dublin (ots/PRNewswire) - EnigmaSoft Limited gab bekannt, dassseine adaptive Malware-Schutz- und Remediation-Anwendung SpyHunter 5in beiden Teilen eines von AV-TEST durchgeführten zweiteiligenRemediation-Tests ein perfektes 100%iges Ergebnis erzielt hat.AV-TEST, auch bekannt als "AV-TEST Institute", ist ein führenderinternationaler und unabhängiger Dienstleister in den BereichenIT-Sicherheit und Antivirusforschung. Das AV-TEST Institute führteeinen Test über die Korrekturmöglichkeiten von SpyHunter durch undstellte fest, dass es aus einer Reihe von Proben und Tests alleaktiven Komponenten sowie alle Artefakte von Malware identifiziertund bereinigt hat.Der AV-TEST-Bericht von SpyHunter ist derzeit unter AV-TESTRemediation-Testbericht (https://www.av-test.org/fileadmin/pdf/reports/AV-TEST_Enigma_Remediation_Testing_Report_August_2018_EN.pdf)verfügbar. Der Bericht ist auch in den Sprachen Deutsch (https://www.av-test.org/fileadmin/pdf/reports/AV-TEST_Enigma_Remediation_Testing_Report_August_2018_DE.pdf), Französisch (https://www.av-test.org/fileadmin/pdf/reports/AV-TEST_Enigma_Remediation_Testing_Report_August_2018_FR.pdf), Spanisch (https://www.av-test.org/fileadmin/pdf/reports/AV-TEST_Enigma_Remediation_Testing_Report_August_2018_ES.pdf) undItalienisch (https://www.av-test.org/fileadmin/pdf/reports/AV-TEST_Enigma_Remediation_Testing_Report_August_2018_I.pdf) verfügbar.Patrick Morganelli, CEO von EnigmaSoft Limited, sagte zu dieserNachricht: "SpyHunter 5, das in beiden Teilen des AV-TESTRemediation-Tests ein perfektes 100%iges Ergebnis erzielt,demonstriert die hohe Qualität und Effektivität unserer Software ineinem sehr wichtigen Bereich der Cybersicherheit und desDatenschutzes für Nutzer. Wir freuen uns wirklich sehr über dieseAnerkennung, und wir haben vor, die Anforderungen unserer Kundenweiterhin mit einem fortschrittlichen Sicherheitsschutz für ihreSysteme zu einem attraktiven Preis zu erfüllen, wie sie es schonimmer von SpyHunter gewohnt waren."informationen zu EnigmaSoft LimitedEnigmaSoft Limited ist ein privat geführtes irisches Unternehmenmit Büros und globalem Hauptsitz in Dublin, Irland. EnigmaSoft istvor allem für die Entwicklung und den Vertrieb von SpyHunter(https://www.enigmasoftware.com/products/spyhunter/) bekannt, einemAnti-Malware-Software-Produkt und -Service. SpyHunter wurde vonTRUSTe (http://clicktoverify.truste.com/pvr.php?page=validate&softwareProgramId=605&sealid=112) zertifiziert. SpyHunter erkennt undentfernt Malware, verbessert den Schutz der Privatsphäre im Internetund beseitigt Sicherheitsbedrohungen. Die Software konzentriert sichauf Probleme wie Malware, Ransomware, Trojaner, Rogue Anti-Spywareund andere bösartige Sicherheitsbedrohungen, die Millionen vonPC-Benutzern im Internet betreffen.Folgen Sie EnigmaSoft auf Twitter(https://twitter.com/enigmasoftware) | Facebook(https://www.facebook.com/enigmasoftware) | Google+(https://plus.google.com/115698225438925866449) | YouTube(https://www.youtube.com/user/Enigmasoftware)Logo - https://mma.prnewswire.com/media/712215/EnigmaSoft_Logo.jpgPressekontakt:Alec Malaspinainfo@enigmasoftware.com+1-888-360-0646Original-Content von: Enigma Software Group USA, LLC, übermittelt durch news aktuell