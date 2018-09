Eni-Aktie: Jetzt wird es spannend!

Weitere Suchergebnisse zu "ENI":

Eni hat in den vergangenen Wochen minimal zugelegt. Dennoch ist die Aktie nach einem sehr starken Aufwärtslauf im Frühjahr plötzlich in einen sehr schmalen Seitwärtstrend übergegangen. Es scheint keine Impulse mehr für Gewinne oder Verluste zu geben, meinen charttechnisch versierte Analysten. Dabei ist jedoch jederzeit wieder mit einem Ausbruch zu rechnen, da der Wert wie auch andere Unternehmen in derselben Lage ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Moritz von Betzenstein.