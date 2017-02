Engpässe bei lebenswichtigen Antibiotika sind Weckruf

Berlin (ots) - Heute präsentierte der Verband Pro Generika inBerlin zwei von ihm in Auftrag gegebene Studien zum ThemaVersorgungssicherheit bei Antibiotika. Während die Studie desBerliner IGES Instituts die essenzielle Rolle von Generika für dieAntibiotikaversorgung im stationären und ambulanten Bereichherausarbeitet und jüngste Engpässe analysiert, beleuchtet dieUnternehmensberatung Roland Berger die Abhängigkeit Deutschlands vonausländischen Antibiotikaherstellern und untersucht, ob bzw. unterwelchen Umständen die heimische Antibiotikaproduktion gestärkt werdenkönnte.Dr. Martin Albrecht, Geschäftsführer Gesundheitspolitik beim IGESInstitut, machte in der Pressekonferenz deutlich, dass entgegen derWahrnehmung Vieler der tatsächliche Verbrauch von Antibiotika in denvergangenen Jahren nicht gestiegen, sondern weitgehend konstantgeblieben ist. Die essenzielle Rolle der Generika für die Versorgungin Deutschland ergebe sich aus der Tatsache, dass sie im ambulantenBereich 84 % und im stationären Bereich sogar 87 % der gesamtenVersorgung sichern (nach Tagestherapiedosen, DDD). Allerdings wärengenerische Antibiotika in Deutschland generell einem sehr hohenPreis- und Rabattdruck ausgesetzt. In der ambulanten Versorgung gehedies vor allem mit einer steigenden Marktkonzentration einher, in derstationären Versorgung auch mit dem Auftreten von Lieferengpässen, soAlbrecht abschließend.Dr. Morris Hosseini, Senior Partner bei Roland Berger, zeigte inseinem Vortrag die sehr hohe Abhängigkeit der Antibiotikaversorgungvor allem von Herstellern in China, die bereits wesentliche Teile dergesamten Weltmarktproduktion auf sich vereinigten. Teilweise gäbe esnur zwei oder drei relevante Produzenten von Wirkstoffen bzw. von fürdie Produktion wichtigen sogenannten "Intermediates". Falle einesdieser Unternehmen aus, seien Versorgungsengpässe die logische Folge- wie am aktuellen Beispiel Piperacillin/Tazobactam deutlich werde.Als die größten Hürden bezeichnete der Experte von Roland Berger diesehr hohen Investitions- und Produktionskosten und das sehr niedrigePreisniveau für Antibiotika in Deutschland, die einer vermehrtenProduktion wichtiger Antibiotika in Deutschland bzw. der EU im Wegestehen.Dr. med. Markus Leyck Dieken, stellv. Vorstandsvorsitzender vonPro Generika und Geschäftsführer von Teva/ratiopharm, stellte klar:"Die Gutachten zeigen uns: Der Weg zu einer Stärkung der heimischenAntibiotikaproduktion ist alles andere als trivial. Die aktuellenEngpässe bei Antibiotika müssen aber dennoch ein Weckruf sein. Wirbrauchen einen 'New Deal für Versorgungssicherheit' in Deutschland.Die Ergebnisse der Studie zeigen klar auf, wie sehr dieAntibiotikaversorgung in Deutschland bereits am Tropf Chinas hängt.Angesichts weltweit zunehmender geopolitischer Spannungen sollten wirsicher stellen, dass der Erste Hilfe Koffer im Ernstfall in Europasteht", so Leyck Dieken.Im Pharmadialog der Bundesregierung habe Pro Generika bereits aufdas drängende Problem des Kostendrucks bei lebenswichtigenArzneimitteln hingewiesen. Allerdings sei der Abschlussbericht derBundesregierung in dieser Hinsicht in Absichtserklärungen steckengeblieben."Mit dem Arzneimittelversorgungsstärkungsgesetz (AMVSG) hat diePolitik noch die Option, erste konkrete Schritte gegen Engpässeeinzuleiten. So muss die Verantwortung für Versorgung auf mehrereSchultern verteilt werden. Die generelle Mehrfachvergabe beiGenerikarabattverträgen ist hier das Mittel der Wahl und leicht imGesetz zu verankern. Zudem darf es für lebenswichtige Generika wieetwa zur Behandlung von Krebs oder eben auch für Antibiotika nichtauch noch zusätzlich Rabattverträge geben. Lebenswichtige Generikasind zu wichtig zum Feilschen", so Leyck Dieken abschließend.Die Studien sowie die Unterlagen der Pressemappe können hierhttp://www.progenerika.de/presse/ abgerufen werden.Pressekontakt:Pro Generika e.V.Bork BretthauerGeschäftsführerTel.: (030) 81 61 60 9-0info@progenerika.de / www.progenerika.de /http://twitter.com/progenerikaOriginal-Content von: Pro Generika e.V., übermittelt durch news aktuell