Engpässe bei der Stromversorgung durch Umstellung auf Erneuerbare Energien?

Hamburg (ots) - Wenn es um die Umstellung auf Erneuerbare Energiengeht, taucht immer wieder das Gegenargument "Ausfallrisiko" auf.Durch Photovoltaikanlagen und Windkraft sei keine stabileStromversorgung möglich. Zu groß seien die wetterbedingtenSchwankungen, denen die Stromproduktion aus Solar- undWindkraftanlagen unterlägen. Die Angst vor der Dunkelflaute wirdheraufbeschworen, also Versorgungsengpässe die entständen, wenn dieSonne nicht scheint und der Wind nicht weht.Wie groß diese vermeintliche Gefahr wirklich ist, untersuchtejetzt die für das Wetter zuständige Bundesoberbehörde, der DeutscheWetterdienst (DWD).Die Fachleute des DWD haben europäische Wetterdaten dervergangenen 20 Jahre ausgewertet und bestimmt, wie oft über einenZeitraum von 48 Stunden in bestimmten Gebieten die mittlereEnergieproduktion aus Wind und Sonne unter zehn Prozent derNennleistung blieb. Dabei gingen sie von Leistungsmerkmalen heutigerSolar- und Windkraftanlagen aus.Wenn man die Leistung von Photovoltaikanlagen mit Windkraftanlagenan Land und auf See kombiniert, kommt das nur zweimal im Jahr inDeutschland vor. Bei einer europaweiten Betrachtung von Wind- undSolaranlagen trat dieser Fall nur noch 0,2-mal pro Jahr ein. Umdiese, wenn auch nur geringe Gefahr eines Versorgungsengpassesauszuschließen, bedarf es gewisser Strategien, etwa Speicher odereinen großräumigen Stromaustausch. Dabei ist es heute schonselbstverständlich, dass europäische Staaten sich je nach Marktlagegegenseitig mit Strom beliefern."Durch kluge die Kombination von Wind und Solar, eingebettet ineinen europäischen Stromverbund, minimiert sich das Risiko vonVersorgungsengpässen bei Dunkelflaute auf fast null!" fasst OveBurmeister, Geschäftsführer der Deutschen Energie Beratung GmbH (DEB)aus Hamburg, die Studie zusammen.Aus Licht wird Strom. Aus Strom wird Geld - so lautet das Mottoder DEB.Die Deutsche Energie Beratung baut auf langfristig gepachtetenDächern schlüsselfertige Solaranlagen. Sie verkauft die Anlagenparzelliert (ab EUR 50.000,-). Jeder Investor bekommt eine eigene, imGrundbuch eingetragene, vom TÜV abgenommene und an das öffentlicheStromnetz angeschlossene Photovoltaikanlage mit allen Verträgen undeinem Service-Paket für Verwaltung, Wartung und Versicherungen. EineErtragskontrolle seiner Anlage kann er jederzeit online über einenDaten-Logger vornehmen.Die DEB legt großen Wert auf optimale Standorte, langfristigePachtverträge und den Verbau hochwertiger Komponenten, damit dieAnlagen nachhaltig hohe Erträge erzielt. Zur Ertragsoptimierung trägtein einzigartiges Stromvermarktungskonzept bei, das durch einenExklusivvertrag mit Europas größtem Ökostromversorger möglich wurde.Hinzu kommt noch die über 20 Jahre garantierte Einspeisevergütungdurch das Erneuerbare Energien Gesetz (EEG) und hohe steuerlicheVorteile.Die Käufer einer Photovoltaikanlage nach diesem Konzeptinvestieren in eine sichere und ausgereifte Technologie, die 40-50Jahre hält und sichern sich so eine "Sonnenrente".Eine Solaranlage von der DEB bringt einen Ertrag von ca. 7 bis 8%und ist bestens geeignet für Anleger mit ökologischem Anspruch, diezudem Wert auf eine sichere und attraktive Rendite legen.Im vergangenen Jahr hat die DEB sechzehn solcherPhotovoltaik-Großanlagen ans Netz gebracht. Jede dieser Anlagen trägtzur Dezentralisierung der Stromversorgung und zur Verminderung derCO²-Emissionen bei. Auf eines hat der Deutsche Wetterdienst auch nocheinmal hingewiesen: Dass der Trend zur globalen Erwärmung anhält unddas Jahr 2017 weltweit zu den drei wärmsten Jahren seitAufzeichnungsbeginn 1881 gehörte.Pressekontakt:Deutsche Energie Beratung GmbHOve Burmeister040-60003336Burmeister@deb24.comPappelallee 2822089 HamburgOriginal-Content von: DEB Deutsche Energie Beratung GmbH, übermittelt durch news aktuell