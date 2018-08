Englischer High Court erlässt Meilenstein-Urteil zugunsten von Quantum Global (DOKUMENT)

London (ots) - Fokus des Unternehmens verlagert sich jetzt nachMauritiusDer englische High Court hat heute ein Meilenstein-Urteilzugunsten der Quantum Global Group und ihres Gründers Jean-ClaudeBastos de Morais in der Auseinandersetzung mit dem angolanischenStaatsfonds erlassen.Der High Court bestätigte seine frühere Entscheidung, eine imApril gegen Quantum Global und Jean Claude Bastos verhängte weltweiteFreezing Order (WFO) über total 3 Mrd. Dollar aufzuheben. Das Gerichtkritisierte zudem die acht Bereiche der unfairen und irreführendenDarstellung scharf, welche Norton Rose Fulbright, die Rechtsberaterdes Fundo Soberano de Angola (FSDEA), vorgebracht hatten."Es gab ein hohes Mass an Schuld bei diesen Fehlern", sagte Mr.Justice Popplewell über die irreführenden Darstellungen."Die Pflichtverletzungen sind genügend schwerwiegend undschuldhaft, um die Aufhebung der WFO zu rechtfertigen und keine neueBefreiung davon zu gewähren, unabhängig von den anderenAnfechtungsgründen", heisst es im Urteil.Darüber hinaus stimmte der Richter in Bezug auf einen zentralenAnklagepunkt, "rechtmäßige Verschwörung", ausdrücklich mit denAngeklagten überein und stellte fest, dass die Begründung der Klageso schwach sei, dass sie unterhalb der Schwelle eines ernsthaftenTatbestandes liege, über den wegen der von der FSDEA behauptetenTatsachen verhandelt werden müsste.Justice Popplewell entschied auch gegen die FSDEA in den meistenFragen der Rechtsprechung: "Meine Schlussfolgerung ist, dass es nureine kleine Anzahl von Klagegründen gibt, für die die Gerichtsbarkeitfestgelegt ist", sagte er. Dieses Urteil bedeutet im Wesentlichen,dass der Grossteil der Klage der FSDEA im Vereinigten Königreichgescheitert ist, vorbehältlich der Einlegung einer Berufung amAppellationsgericht, über die voraussichtlich in dieser Wocheentschieden wird.Das Urteil geht auf unbegründete Behauptungen aus den von NortonRose zitierten sogenannten "Paradise Papers" ein: "Es gibt keineAnhaltspunkte dafür, dass die Nutzung von Offshore-Strukturen durchdie Gruppe etwas anderes war als die normale und legitime Art undWeise, wie sich die Gruppe für steuerliche, regulatorische und andereordnungsgemäße Geschäftszwecke strukturierte; oder dass diepersönliche Nutzung solcher Strukturen durch Herrn Bastos nicht seinenormale Vorgehensweise aus legitimen persönlichen Gründen war."Quantum Global wird sich nun auf die strittigen Punkte inMauritius und der Schweiz konzentrieren in einem Fall, der dem inGroßbritannien entspricht. Das Einfrieren der Bankkonten von QuantumGlobal und die Aussetzung der Geschäftslizenz in Mauritius haben denGeschäftsgang des Unternehmens schwerwiegend beeinträchtigt.Das Urteil des englischen High Court befasst sich auch mitTatsachen, die für den Fall in Mauritius von zentraler Bedeutungsind. Das Urteil besagt, dass Kommanditgesellschaften inOffshore-Jurisdiktionen "für Private Equity Investitionen nichtungewöhnlich sind; dass sie Deloitte damals bekannt waren und nichtabgelehnt wurden; dass die Struktur von E&Y bei ihren Untersuchungennicht kritisiert wurde; und dass die Auszahlung der gesamtenzugesagten Beträge auf die Konten im Namen derKommanditgesellschaften, um sie der Kontrolle der FSDEA zu entziehen,einem legitimen politischem Ziel diente".Die Massnahmen der Behörden von Mauritius haben Quantum Globaldaran gehindert, ihre Investitionen in Afrika zu verwalten und ihreMitarbeiter für fünf Monate Arbeit zu bezahlen. Bis heute haben dieBehörden von Mauritius es offiziell abgelehnt, den Grund für ihrVorgehen gegen Quantum Global und Herrn Bastos bekannt zu geben,trotz wiederholten Aufforderungen zu einer fairen Anhörung im Rahmendes rechtlich vorgesehenen Verfahrens.Pressekontakt:Turtle ManagementMitchell.prather@turtlemgt.com+97150 656 7179Original-Content von: Quantum Global, übermittelt durch news aktuell