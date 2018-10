Englisch als Zweitsprache: Deutschland international unter den Top 10

Düsseldorf, Deutschland (ots/PRNewswire) -EF English Proficiency Index 2018 zeigt 88 Länder und Regionen imVergleich - sechs deutsche Bundesländer verbessern sich - Unter20-Jährige als einzige Altersgruppe verschlechtertHeute erscheint zum 8. Mal der EF English Proficiency Index (EFEPI), ein Ranking, das Englischkenntnisse in 88 Ländern und Regionenweltweit vergleicht. Die ersten drei Plätze belegen Schweden, dieNiederlande und Singapur, aber auch Deutschland schaffte es erneutunter die ersten zehn. Für den jährlich erscheinenden EF EPIwertet das Bildungsunternehmen EF Education First(http://www.ef.de/pg/sprachreisen/) die Ergebnisse seiner weltweitstattfindenden Englisch-Tests aus - in diesem Jahr: 1,3 MillionenTestergebnisse von Erwachsenen ab 18 Jahren.(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/776648/EF_English_Proficiency_Index_2018.jpg )(Logo:https://mma.prnewswire.com/media/776649/Education_First_Logo.jpg )"Rund eine Milliarde Menschen auf der Welt sprechen Englisch alsZweitsprache, die Mehrheit von ihnen möchte grenzüberschreitendkommunizieren", erklärt Niklas Kukat, Geschäftsführer EF EducationFirst Deutschland. "Mit der Veröffentlichung des EF EnglishProficiency Index möchten wir zeigen, wie wichtig Englisch für unserintellektuelles, kulturelles und wirtschaftliches Handeln ist. FürDeutschland sehen wir Verbesserungen der Englischkenntnisse in deneinzelnen Bundesländern und den Willen, auch weiterhin in die Bildungder englischen Sprache zu investieren."Im internationalen Vergleich liegt Deutschland vor seinenNachbarländern Belgien und Österreich auf dem zehnten Platz.Deutschland: Sechs Bundesländer verbessern sich, Hamburg bleibt imRanking Nummer 1Innerhalb Deutschlands liegen die Bewohner Hamburgs mit ihrenEnglischkenntnissen auf Platz 1 des Sprachniveaus. Sechs Bundeländerkonnten sich im Vergleich zum EF EPI 2017 verbessern: Bayern, Berlin,Bremen, Hessen, Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein erreichten mitder Einstufung "sehr gut" nun ebenfalls die höchste Bewertung. Hierliegen sie nun gleichauf mit Hamburg, Niedersachsen,Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg, die bereits im Report 2017unter den Top-Bundesländern lagen.18- bis 20-Jährige rutschen ab, Frauen haben die Nase vornEbenfalls aufschlussreich ist der EF EPI in Bezug auf dieEnglischkenntnisse der verschiedenen Altersklassen in Deutschland:Während die jungen Erwachsenen in Deutschland im Alter von 18 bis 20Jahren beim EF EPI 2017 noch mit 71,20 Punkten die Gruppenführungübernahmen, erreichten sie jetzt nur noch 65,66 Punkte und sind somitdie einzige Gruppe, deren Punktzahl im Vergleich zum Vorjahr sank.Bei allen anderen Altersklassen zeichnete sich mit gesteigertenPunktzahlen ein positiver Trend ab - die Erwachsenen im Alter von 30bis 40 Jahren holten sogar um 5 Punkte im Vergleich zum Vorjahr auf.Beim altersübergreifenden Geschlechtervergleich setzte sich zudemein Trend der vergangenen Jahre weiter fort: Die Frauen inDeutschland schnitten mit 65,41 Punkten rund 4 Punkte besser ab alsdie Männer mit 61,37.Internationale Top-Trends des EF EPI 2018:- Europa weiter top: Acht der Top-10-Plätze im Ranking werden voneuropäischen Ländern belegt.- Afrika ist größter Aufsteiger: Von 2016 bis 2017 haben sich diePunktzahlen aus Afrika weltweit am stärksten verbessert. EtwaAlgerien, Ägypten und Südafrika steigerten sich um zwei oder mehrPunkte. Südafrika ist das Land mit der weltweit stärkstenSteigerung.- Asien schafft den Sprung: Erstmals erreicht ein asiatisches Landdie Bestenliste: Singapur ist auf Platz drei. Dennoch weist Asienweiterhin große regionale Kluften zwischen den Ländern mit demhöchsten und dem niedrigsten Qualifikationsniveau auf.- Lateinamerika fällt zurück: Einzig Lateinamerika verzeichnet einenleichten Rückgang der durchschnittlichen Englisch-Punkte. Vor allemin Mexiko und Brasilien ist das Sprachniveau zurückgegangen. Diestarke wirtschaftliche Ungleichheit, instabile Demokratien undGewalt erschweren dort den Zugang zur Bildung.- Frauen liegen vorn: Weltweit erreichen Frauen in den EFEnglisch-Tests durchschnittlich mehr Punkte als Männer. Diesesunterschiedliche Geschlechter-Ergebnis vergrößert sich seit 2016.- Je fairer, desto besser? Korrelationen zeigen, dass Gesellschaftenmit höheren Englischkenntnissen eher egalitär sind. Dort sind mehrMädchen im Vorschulalter registriert sowie ein größerer Anteil vonFrauen mit Bankkonten. So kann angenommen werden, dassGesellschaften, die auf Geschlechtergleichheit Wert legen,tendenziell wirtschaftlich stärker, offener und internationalersind und zudem das bessere Englisch sprechen.Detaillierte Informationen und Auswertungen des EF EnglishProficiency Index 2018 finden Sie unter http://www.ef.com/epi.Der EF English Proficiency Index (EF EPI)Der EF EPI 2018 basiert auf Testdaten von rund 1,3 MillionenTeilnehmern aus aller Welt, die im Jahr 2017 drei verschiedeneVersionen des EF Standard English Test (EF SET) absolviert haben. DerEF SET ist ein kostenfreier, frei zugänglicher und standardisierterEnglischtest, der Lese- und Hörkompetenzen prüft. Er wird sowohl vonSchulen, Bildungseinrichtungen, Firmen und Privatpersonen genutzt, umzuverlässig das eigene Sprachniveau zu ermitteln. Der EF EPI ordnetanhand dieser Testergebnisse jedes Land oder jede Region einer vonfünf Kenntnisstufen zu. Sie reichen von "sehr guten Kenntnissen",welche dem Niveau B2 entsprechen bis zu "sehr geringen Kenntnissen",Niveau A2. Durchgeführt wird der EF EPI jährlich von EF EducationFirst, einem internationalen Bildungsunternehmen mit 580Sprachschulen und Büros weltweit und deutschem Hauptsitz inDüsseldorf. Gegründet wurde EF Education First 1956 in Schweden mitdem Ziel, den Menschen die Welt durch Bildung zugänglich zu machen.Pressekontakt:tts agentur05 GmbHCharlotte SeebodeMail: seebode@agentur05.deTel: +49 (0) 221-925454-814Original-Content von: EF Education First, übermittelt durch news aktuell