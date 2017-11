England vs. Deutschland: Der Fußball-Klassiker live im ZDF (FOTO)

Mainz (ots) -Die Spiele der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen dieAuswahl Englands faszinieren seit jeher die Fans. Eine weitereAusgabe dieses Länderspiel-Klassikers steht am Freitag, 10. November2017, live auf dem Programm des ZDF. Moderatorin KatrinMüller-Hohenstein begrüßt die Zuschauer um 20.15 Uhr aus demWembley-Stadion in London. An ihrer Seite ist ZDF-Experte SebastianKehl. Das Spiel kommentiert Oliver Schmidt.Beide Teams haben sich souverän für die Weltmeisterschaft 2018 inRussland qualifiziert und können mit breiter Brust - und im FalleDeutschlands in nagelneuen Trikots - zu diesem Prestige-Duell imFußball-Tempel Wembley auflaufen. Die Mannschaft von Joachim Löwhatte England zuletzt im März 2017 in Dortmund mit 1:0 geschlagen.Im Verlauf der Sendung präsentiert das ZDF darüber hinausZusammenfassungen der Play-off-Spiele für die Qualifikation zurFußball-WM 2018: Nordirland gegen die Schweiz, Kroatien gegenGriechenland und Schweden gegen Italien.http://zdfsport.dehttp://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFsporthttp://facebook.com/ZDFsportAnsprechpartner: Thomas Stange, Telefon: 06131 - 70-15715;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.dePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell