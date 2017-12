Engie: Die Transformation geht voran!

Weitere Suchergebnisse zu "Engie":

Engie treibt die Transformation des Konzerns voran. Bereits 90% des operativen Ergebnisses werden über Aktivitäten mit einem niedrigen CO2-Ausstoß generiert. Das Portfolio-Rotationsprogramm, das durch Anlagen-Verkäufe die Nettoverschuldung um 15 Mrd € zwischen 2016 bis 2018 reduzieren soll, ist zu 73% abgeschlossen. Ein wichtiger Schritt war der Verkauf des 70%-Anteils an EPI, wodurch die Abhängigkeit von den Rohstoffpreisen deutlich reduziert wird. Das 14 Mrd € umfassende Investitionsprogramm wurde zu 45% umgesetzt und bestand aus einer Reihe von Akquisitionen in den Bereichen nachhaltiger Energie und Kundenlösungen.

Die Ziele für 2017 wurden bestätigt

Beim angestrebten Kostenziel wird man bis zum Ende des Jahres rund 70% realisiert haben. Die Nettoverschuldung wurde trotz der umfangreichen Investitionen und Dividendenzahlung um 2,1 Mrd € auf 22,7 Mrd €verringert. Das organische Umsatzwachstum betrug im 1. Halbjahr 3%. Getragen wurde das Wachstum vom Midstream- und Flüssiggasgeschäft in Europa, den thermischen Kraftwerken in Europa und Australien sowie von Preiserhöhungen in Lateinamerika.

Der Konzernüberschuss aus den fortgeführten Geschäften belief sich mit 1,3 Mrd € auf dem Vorjahresniveau. Die Ziele für 2017 wurden bestätigt. CEO Kocher geht von einem sich beschleunigenden organischen Wachstum aus. Es wird ein Gewinn aus fortgeführten Aktivitäten in Höhe von 2,4 bis 2,6 Mrd € (Vorjahr 2,2 Mrd €) angestrebt.

