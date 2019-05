Engie Aktie: Wenige Fortschritte In der Erfolgsrechnung

Weitere Suchergebnisse zu "Engie":

Die Repositionierung Engies hatte auch 2018 oberste Priorität. Eine Reihe von Zielen wurde erreicht: Der Verkauf des Anteils an Glow in Asien wird die Schulden um 3,2 Mrd € reduzieren und markiert das Ende der vor 3 Jahren gestarteten Portfolio-Umstrukturierung. Assets im Wert von 16,5 Mrd € wurden verkauft. Das Investitionsprogramm in Wachstumsinitiativen mit einem Volumen von 14,3 Mrd € wurde



