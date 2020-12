Engie Aktie: Kaufen, Kaufen, Kaufen!

Weitere Suchergebnisse zu "Engie":

Die Engie-Aktie musste im Oktober einen stärkeren Rücksetzer hinnehmen, bei dem der Kurs auf ein 5-Monats-Tief bei 10,11 Euro absackte. Dank des freundlichen Gesamtmarktes und der Aussicht auf eine baldige Impfstoffzulassung konnte sich das Papier in der Folge aber wieder deutlich erholen. So kam es zu einer V-förmigen Erholungsbewegung, wodurch die Rückkehr in den mittelfristigen Aufwärtstrend gelang. Dieser setzte bereits Mitte ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



