Engie Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Engie bestätigte ihre eigenen Erwartungen. Der Umsatz legte um 9,3% auf 33 Mrd € zu. Auch der Konzernüberschuss stieg auf 3,1 Mrd €. Negativ sind jedoch die Umsatzrückgänge in Frankreich von 9,9%. Zurückzuführen ist dies hauptsächlich auf die geringere Erzeugungsmenge an Strom aus Wasserkraft. Auch in den USA und Kanada wurden 57,8% weniger Gewinne erzielt. Der Hauptgrund dafür lag im Segment ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



