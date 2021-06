Enghouse Systems übernimmt Nebu BV

Markham, Ontario und Amsterdam (ots/PRNewswire) - Umfrage- und Community-Softwareanbieter erweitert Enghouse-Produkt und Präsenz in den NiederlandenEnghouse Systems Limited (TSX: ENGH) gab heute die Übernahme von Nebu BV bekannt, einem in Amsterdam ansässigen Anbieter von Softwarelösungen für Marktforschung und Datenanalyse.Ein Hauptangebot von Nebu, das nach ISO 27001 zertifiziert ist, ist die Nebu Data Suite. Diese Sammlung von Software und Cloud-Services ermöglicht es Unternehmen, Forschern und Analysten, alle Anforderungen abzudecken, die nötig sind, um ein tiefes Verständnis des Kunden- und Community-Verhaltens zu erlangen. Die Software-Plattform umfasst eine Datenerfassungs-Engine und verschiedene Anwendungen, die auf mehreren Kanälen basierende, ortsunabhängige Dienste bereitstellen, die die Bereinigung, Umstrukturierung, Verarbeitung und Analyse von Daten automatisieren und die Ergebnisse in interaktiven Dashboards und Berichten veranschaulichen.Ein weiteres Hauptangebot von Nebu ist Dub InterViewer, eine flexible und solide Multi-Mode-Datenerfassungsanwendung, die im Sprach-, Online-, Mobil- und Offline-Modus arbeitet. Die aus verschiedenen Quellen gesammelten Daten können im Nebu Data Hub, der zentralen Managementplattform, verarbeitet, angereichert und gespeichert werden. Der Hub automatisiert den gesamten Forschungsprozess und ermöglicht seinen Nutzern, Analysen durchzuführen und Daten in Echtzeit in interaktive Darstellungen umzuwandeln, die im Nebu Reporter Dashboard oder vielen anderen externen Analyseplattformen angezeigt werden können."Wir bei Nebu erweitern unsere Marktforschungslösungen und vergrößern unsere Präsenz, um neue und bestehende Kunden besser bedienen zu können", sagt Steve Sadler, Chairman & CEO von Enghouse. "Wir erkennen auch die Möglichkeit, Umfrage- und Community-Technologien mit unseren KI-Fähigkeiten zu kombinieren, um unseren Kunden zu helfen, Einblicke in die Stimme des Kunden zu gewinnen. Wir freuen uns sehr, die Kunden und Mitarbeiter von Nebu bei Enghouse begrüßen zu dürfen.""Wir freuen uns, Enghouse beizutreten, da wir weiterhin expandieren und mit neuen Kunden zusammenarbeiten und unseren bestehenden Kundenstamm unterstützen", sagte Otto van Linder, Geschäftsführer von Nebu.Informationen zu EnghouseEnghouse ist ein kanadisches börsennotiertes Unternehmen (TSX:ENGH), das Unternehmenssoftware-Lösungen mit Schwerpunkt auf Remote Work, Visual Computing und Kommunikation für softwaredefinierte Netzwerke der nächsten Generation anbietet. Die zweigleisige Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf internes Wachstum und Akquisitionen, die bisher aus dem operativen Cashflow finanziert wurden. Das Unternehmen ist gut kapitalisiert, hat nominale langfristige Schulden und ist um zwei Geschäftssegmente herum organisiert: die Interactive Management Group und die Asset Management Group. Weitere Informationen über Enghouse erhalten Sie auf der Website des Unternehmens unter www.enghouse.com.Informationen zu NebuNebu BV ist ein Anbieter von Marktforschungssystemen und -lösungen. Durch seine integrierte Multi-Mode-Datenerfassungs- und Panel-Management-Plattform können Unternehmen Meinungen und Verhaltensmuster beurteilen und auswerten und in präzise Erkenntnisse umsetzen und damit die Leistung von Marken und Medien steigern. Weitere Informationen finden Sie unter www.nebu.com.Pressekontakt:Sam Anidjar, Vice President, Corporate Development, Enghouse Systems Limited, investor@enghouse.comOriginal-Content von: Enghouse Systems Limited, übermittelt durch news aktuell