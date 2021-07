Enghouse Systems übernimmt Momindum SAS

Weitere Suchergebnisse zu "SAS":

Markham, On und Issy-Les-Moulineaux, Frankreich (ots/PRNewswire) - Enghouse erweitert Vidyo Suite um virtuelle Events für Unternehmen, um Kundenstamm zu erweiternEnghouse Systems Limited (TSX: ENGH) gab heute die Übernahme von Momindum SAS bekannt, einem SaaS-Unternehmen für Videosoftware.Momindum ist eine All-in-One-SaaS-Unternehmensvideoplattform, die virtuelle Live-Events und On-Demand-Videos für die Vermittlung von Wissen und die Bedarfsgenerierung bereitstellt. Benutzer setzen die Plattform ein, um Videos in reichhaltige, interaktive Medien mit eingebetteten Inhaltsangaben, Quizfragen und Handlungsaufforderungen zu verwandeln.Die Next-Gen Enterprise-Plattform von Momindum ermöglicht es Benutzern, Videos zu verwalten, zu übertragen und mit den verschiedensten Medien wie In-Video-Hyperlinks, Dokumenten, Untertiteln, Kapiteln und interaktiven Elementen wie Quizze und Handlungsaufrufe zu ergänzen. Die patentierte Indizierungstechnologie des Unternehmens ermöglicht die Suche nach Schlüsselwörtern, und Videos können mit Dokumenten wie Inhaltsangaben und gemeinsamen, vom Benutzer erstellten Notizen, synchronisiert werden."Die Lösung von Momindum ergänzt unser Vidyo-Angebot und erweitert gleichzeitig unsere Videokonferenzlösungen", sagte Steve Sadler, Chairman & CEO von Enghouse. "Wir freuen uns sehr, die Kunden, Partner und Mitarbeiter von Momindum bei Enghouse begrüßen zu dürfen.""Wir freuen uns darauf, mit Enghouse zusammenzuarbeiten und unsere Produkte mit der Enghouse Vidyo-Plattform zu kombinieren. Dadurch können wir eine differenzierte Lösung auf dem Markt anbieten", sagte Xavier de Passemar, Gründer und CEO von Momindum.Informationen zu EnghouseEnghouse Systems Ltd. ist ein kanadisches börsennotiertes Unternehmen (TSX:ENGH), das Unternehmenssoftware-Lösungen mit Schwerpunkt auf Remote Work, Visual Computing und Kommunikation für softwaredefinierte Netzwerke der nächsten Generation anbietet. Die zweigleisige Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf internes Wachstum und Akquisitionen, die bisher aus dem operativen Cashflow finanziert wurden. Das Unternehmen ist gut kapitalisiert, hat nominale langfristige Schulden und ist um zwei Geschäftssegmente herum organisiert: die Interactive Management Group und die Asset Management Group. Weitere Informationen über Enghouse erhalten Sie auf der Website des Unternehmens unter www.enghouse.com.Informationen zu MomindumMomindum SAS ist ein Anbieter einer SaaS-basierten Plattform für Unternehmen, die sichere virtuelle Veranstaltungen sowie die Aufzeichnung, Bearbeitung und den Austausch interaktiver Videopräsentationen erlaubt. Die Lösungen sind intuitiv, kostengünstig und einfach einzurichten. Weitere Informationen finden Sie auf www.momindum.com.Pressekontakt:Sam AnidjarVice PresidentCorporate DevelopmentEnghouse Systems Limitedinvestor@enghouse.comOriginal-Content von: Enghouse Systems Limited, übermittelt durch news aktuell