Engere Zusammenarbeit zwischen BG Kliniken und Bundeswehrkrankenhäuser (FOTO)

Berlin (ots) -Berlin, den 14.08.19Die Kliniken der gesetzlichen Unfallversicherung (BG Kliniken) undder Sanitätsdienst der Bundeswehr haben vereinbart, bei derAkutversorgung und Rehabilitation ihrer Patienten zukünftig engerzusammenarbeiten. Mit der im Bundesverteidigungsministeriumunterzeichneten gemeinsamen Absichtserklärung wollen beideVertragspartner ihr gegenseitiges Engagement auf allen medizinischenGebieten schrittweise ausbauen.In einem ersten Schritt sollen zunächst dieKooperationsmöglichkeiten im Bereich Wissenstransfer und Forschungausgelotet werden. Hierbei stehen das Entwerfen praktischer Lösungenfür Probleme in der Notfallmedizin und die Erprobung neuerBehandlungsmethoden in der Rehabilitation im Vordergrund.Denn oberstes Ziel des gemeinsamen Engagements ist es, denMenschen, die sich im Dienst beziehungsweise im Beruf verletzt haben,professionell dazu zu verhelfen, möglichst ohne Einschränkungen inihr bisheriges Leben zurückzukehren. Weiterhin soll auch eine engereZusammenarbeit einzelner Standorte durch die Verzahnung medizinischerLeistungsangebote geprüft werden. Ziel in der Versorgungsforschungist hierbei, dass Innovationen schnell bei den Patienten ankommen.Um das Ziel zu erreichen, wollen beide Partner die Zusammenarbeitnicht auf die lange Bank schieben. Bereits am 13. September 2019trifft sich die Lenkungsgruppe das erste Mal zu einer Arbeitssitzung.Personal ist der Schlüssel zum ErfolgAber auch aktuellen Herausforderungen wie die Personalgewinnung imGesundheitswesen wollen BG Kliniken und Bundeswehrkrankenhäuser baldgemeinsam begegnen. Reinhard Nieper, Vorsitzender Geschäftsführer derHolding der BG Kliniken: "Der Fachkräftemangel im Gesundheitswesenmacht auch vor unseren Kliniken nicht Halt. Eine starke Partnerschaftmit gemeinsamen Fort- und Weiterbildungsmodellen oderstandortübergreifenden Rotations- und Hospitationsmöglichkeiten kannviel dazu beitragen, BG Kliniken und Bundeswehrkrankenhäuser imWettbewerb besser als Arbeitgeber zu positionieren."Gut aufgestellt vor Ort und in der FlächeBeide Institutionen sind mit ihren zusammengenommen 18Einrichtungen auf zwölf Bundesländer verteilt. Die Standorte beiderPartner gelten als erste Anlaufstellen für Rettungs- undNotfallmedizin in ihrer Region. An ihren fünf Standorten behandelndie Bundeswehrkrankenhäuser bundesweit rund 60.000 stationäre undfast 400.000 ambulante Patienten pro Jahr. In den neun Akutkliniken,zwei Kliniken für Berufskrankheiten und zwei ambulante Einrichtungender Berufsgenossenschaft werden jährlich rund 560.000 Patientenbehandelt. Weiterhin engagieren sie sich in den Traumanetzwerken derDeutschen Gesellschaft für Unfallchirurgie und sind auch aufKatastrophen und Großschadensereignisse optimal vorbereitet.Gemeinsam noch stärkerDie Gemeinsamkeiten der Vertragspartner liegen auf der Hand: BGKliniken und Bundeswehrkrankenhäuser sind beide auf dieAkutversorgung und Rehabilitation von Menschen spezialisiert. Dabeiarbeiten die Einrichtungen nicht gewinnorientiert und sorgen für einebestmögliche Betreuung ihrer Patienten nach höchsten medizinischenAnsprüchen. Darüber hinaus übernehmen die BG Kliniken undBundeswehrkrankenhäuser einen Versorgungsauftrag für dieGesamtbevölkerung und stehen mit ihrer hohen Fachkompetenz Patientenaller Krankenversicherungen offen.Generaloberstabsarzt Dr. Ulrich Baumgärtner, Inspekteur desSanitätsdienstes der Bundeswehr: "BG Kliniken undBundeswehrkrankenhäuser folgen beide einem besonderen Auftrag. Eineengere Zusammenarbeit wird dazu beitragen, diesen im Sinne der unsanvertrauten Patienten noch wirksamer und nachhaltiger zu erfüllen."https://www.sanitaetsdienst-bundeswehr.de/portal/poc/sanitaetsdienst?uri=ci%3Abw.zsan.service.nachricht&de.conet.contentintegrator.portlet.current.id=01DB080000000001%7CBF28KX500DIBR