Enge Zusammenarbeit von Blaulicht und Gelblicht / Kooperation: Verband kommunaler Unternehmen und Deutscher Feuerwehrverband (FOTO)

Berlin (ots) -"Kommunale Unternehmen und Feuerwehren haben viel gemeinsam: Siesind Stabilitätsanker vor Ort und übernehmen Verantwortung. Siefördern den Zusammenhalt und tragen zu gleichwertigenLebensverhältnissen bei. Blaulicht und Gelblicht arbeiten engzusammen, miteinander und füreinander, mit engagierten Menschen undbeinahe ohne Worte", erklären Michael Ebling, Präsident des Verbandeskommunaler Unternehmen (VKU), und Hartmut Ziebs, Präsident desDeutschen Feuerwehrverbandes (DFV), anlässlich der Unterzeichnungeiner gemeinsamen Kooperationsvereinbarung der beidenSpitzenverbände."Die gelebte Vereinbarkeit von Beruf und Ehrenamt ist für unskommunale Unternehmen enorm wichtig. Daher nutze ich die Gelegenheitund appelliere an unsere Mitglieder, das Engagement der Freiwilligenweiter zu unterstützen! Freiwillige Feuerwehrfrauen und -männerbereichern wie auch andere Ehrenamtliche unsere kommunalenUnternehmen als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch ihreKompetenzen und ihr hohes Verantwortungsbewusstsein", erläutertVKU-Präsident Ebling. DFV-Präsident Ziebs ergänzt: "Die deutschenFeuerwehren und kommunale Unternehmen sind verlässliche Partner fürdie Menschen vor Ort - auch in Zeiten des Wandels sorgen dieFeuerwehren für Sicherheit und die kommunalen Unternehmen für Strom,Wasser und schnelles Internet; immer und überall, in der Stadt undauf dem Land. Gerade in Zeiten, in denen bei vielen FreiwilligenFeuerwehren tagsüber Einsatzkräfte jobbedingt fehlen, ist es umsowichtiger, dass in den kommunalen Unternehmen Menschen arbeiten, dieehrenamtlich in der Feuerwehr aktiv sind und hierfür bei Einsätzen,Übungen oder Ausbildungen entsprechend freigestellt werden."Über den VKUDer Verband kommunaler Unternehmen (VKU) vertritt rund 1.500Stadtwerke und kommunalwirtschaftliche Unternehmen in den BereichenEnergie, Wasser/Abwasser, Abfallwirtschaft sowie Telekommunikation.Mit mehr als 268.000 Beschäftigten wurden 2017 Umsatzerlöse von mehrals 116 Milliarden Euro erwirtschaftet und rund 10 Milliarden Euroinvestiert. Im Endkundensegment haben die VKU-Mitgliedsunternehmengroße Marktanteile in zentralen Ver- und Entsorgungsbereichen: Strom61 Prozent, Erdgas 67 Prozent, Trinkwasser 86 Prozent, Wärme 70Prozent, Abwasser 44 Prozent. Sie entsorgen jeden Tag 31.500 TonnenAbfall und tragen entscheidend dazu bei, dass Deutschland mit 68Prozent die höchste Recyclingquote in der Europäischen Union hat.Immer mehr kommunale Unternehmen engagieren sich im Breitband-Ausbau.Ihre Anzahl hat sich in den letzten vier Jahren mehr als verdoppelt:Rund 180 Unternehmen investierten 2017 über 375 Mio. EUR. Seit 2013steigern sie jährlich ihre Investitionen um rund 30 Prozent und bauenüberall in Deutschland zukunftsfähige Infrastrukturen (beispielsweiseGlasfaser oder WLAN) für die digitale Kommune aus.Über den DFVRund 1,3 Millionen Angehörige in Freiwilligen, Jugend-, Berufs-und Werkfeuerwehren in bundesweit 32.000 Feuerwachen undGerätehäusern - damit sind die Feuerwehren eine starke Gemeinschaftund ein verlässlicher Partner für Sicherheit. Der DFV arbeitet fürzukunftsfähige Rahmenbedingungen, um ein verlässliches Systemschneller und kompetenter Hilfe in Deutschland zu sichern. Er bildetals nationaler Dachverband das Netzwerk, in dem er die Kompetenzenseiner Mitglieder bündelt und kommuniziert.Das Dokument wird unter www.feuerwehrverband.de/kooperationen.htmlonline gestellt.