Enge Zusammenarbeit bei der Bekämpfung des Kindergeldmissbrauchs: Zoll und Bundesagentur für Arbeit vereinbaren Grundsätze

Bonn (ots) - Der Vizepräsident der Generalzolldirektion, Hans Josef Haas, undder Leiter der Direktion der Familienkasse der Bundesagentur für Arbeit, KarstenBunk, vereinbarten am 18. Dezember 2019 eine noch engere Zusammenarbeit bei derBekämpfung des ungerechtfertigten Kindergeldbezugs. "Damit bündeln wir unsereKräfte und werden noch schlagkräftiger" betonte Vizepräsident Haas. Für denLeiter der Familienkasse Karsten Bunk stellt die künftige intensiveZusammenarbeit mit dem Zoll einen wesentlichen Fortschritt dar: "Wir bekommen soInformationen und Unterstützung, die uns helfen werden, Missbrauch wirksameinzudämmen".Mit dem neuen Gesetz gegen illegale Beschäftigung und Sozialleistungsmissbrauchbekam die Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Zolls (FKS) die Befugnis, im Rahmenihrer Prüfungen festzustellen, ob Anhaltspunkte für ungerechtfertigtenKindergeldbezug bestehen und diese für weitere Maßnahmen an die zuständigeFamilienkasse weiterzuleiten. Darüber hinaus kann die FKS nun an Prüfungen derFamilienkassen mitwirken und diese vor Ort zu unterstützen.Weitere Informationen finden Sie unter www.zoll-stoppt-schwarzarbeit.de undwww.zoll.de.Pressekontakt:GeneralzolldirektionPressestelleKlaus SalzsiederTelefon: 0221/22255-3828pressestelle.gzd@zoll.bund.de