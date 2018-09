Engbers ist erster klimaneutraler Textileinzelhändler (FOTO)

Gronau (ots) -Engbers ist erster klimaneutraler Textileinzelhändler!Ökologische Verantwortung - kein Trendthema, sondern gelebteUnternehmensphilosophie! Als erster großer Textileinzelhändler inDeutschland und Österreich ist die Engbers GmbH & Co. KG ab sofortklimaneutral. Der Männermodespezialist aus demnordrhein-westfälischen Gronau hat gemeinsam mit dem KlimapartnerCO2OL seinen ökologischen Fußabdruck bilanziert. Dafür wurden überdie gesamte Wertschöpfungskette von Engbers alle schädlichenCO2-Emissionen ermittelt. Vor allem die nötigen Transportwege desProduktes vom Produzenten über die Zentrale bis hin zu den Stores,der Energieverbrauch, die Verpackungen, der Fuhrpark und dieDienstreisen stehen im Fokus. Diese Treibhausgas-Emissionen, diezurzeit nicht vermeidbar sind, werden nun über zertifizierteKlimaschutzprojekte kompensiert. Engbers unterstützt zum einen dasProjekt "MoorFutures", das die Wiedervernässung von Moorflächen inMecklenburg-Vorpommern als Ziel hat und zum anderen das "KatinganMentaya-Projekt" in Indonesien, welches u.a. die Aufforstung vonWaldgebieten fördert, in denen der stark gefährdete Orang Utan lebt.Die Projekte verbinden dabei wirksamen Klimaschutz mit dem Nutzen fürdie Ökosysteme sowie die Bevölkerung vor Ort."Getreu unserem Motto Hilfe zur Selbsthilfe, dem auch die Projekteunserer eigenen Bernhard-Bosch-Stiftung verschrieben sind, war es unsbei der Auswahl der Klimaschutzprojekte besonders wichtig, neben derNatur und Artenvielfalt auch die Situation der Menschen vor Ortvoranzutreiben", sagt Bernd Bosch, Inhaber und Geschäftsführer derEngbers GmbH & Co. KG. "Der Klimawandel ist eine der größtenHerausforderungen unserer Zeit! Wir hoffen, dass unserem Engagementder Klimaneutralität weitere Unternehmen folgen werden."Bereits seit vielen Jahren setzt sich das Männermodeunternehmenmit seiner unternehmerischen Verantwortung auseinander. So wirdbeispielsweise in modernste Techniken investiert, um dieEnergieeffizienz der Stores zu verbessern, die eigenePhotovoltaik-Anlage speist 40% des Strombedarfs derUnternehmenszentrale und der Versand erfolgt klimaneutral.Weitere Informationen finden Sie unter http://www.engbers.com undhttp://www.engbers-xxl.com oder folgen Sie uns auf Instagram(@engbers.maennermode) und Facebook (@engbers.maennermode). Detailszu unserer Klimaneutralität finden Sie unterhttp://www.engbers.com/klimaneutral/ oder unter dem Hashtag#lieblingsfarbegruen.Pressekontakt:Engbers GmbH & Co. KGMaren ArndtPR/ÖffentlichkeitsarbeitE-Mail: arndt@engbers.deTel: +49 (0) 2562 713 154Mobil: +49 (0) 151 28 18 16 94oderEngbers GmbH & Co. KGTanja PeltréPR/ÖffentlichkeitsarbeitE-Mail: peltre@engbers.deTel: +49 (0) 2562 713 114Original-Content von: engbers GmbH & Co KG, übermittelt durch news aktuell