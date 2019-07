Engagierter Reporter deutsch-deutscher Themen: Ehemaliger ZDF-Journalist Werner Doyé gestorben (FOTO)

Mainz (ots) -Er moderierte den "Länderspiegel" im ZDF, entwickelte dieSendereihen "Notizen einer Reise" und "Brief aus der Provinz",leitete das ZDF-Landesstudio Hamburg und war insgesamt über 30 Jahreals Reporter und Redakteur für das ZDF tätig: Am 26. Juli 2019 istder profilierte Filmemacher und langjährige Redakteur Werner Doyé imAlter von 77 Jahren gestorben.ZDF-Chefredakteur Peter Frey: "Als engagierter Journalist hat sichWerner Doyé um die Berichterstattung über deutsch-deutsche Themenverdient gemacht. Und als profilierter Filmemacher setzte er mitseinen Features und Reportagen immer wieder Glanzlichter."Werner Doyé, am 15. März 1942 in Hellenthal in der Eifel geboren,arbeitete nach einem Studium der Publizistik, Politologie undGeschichte ab 1968 für das ZDF-Landesstudio Berlin. Von 1970 bis 1978war er dort für die aktuelle Berichterstattung aus Westberlinzuständig, bevor er nach Mainz in die Hauptredaktion Innenpolitikwechselte. Zehn Jahre lang moderierte Doyé den "Länderspiegel",dessen Redaktion er zudem leitete. In dieser Phase entwickelte erReihen mit wie "Notizen einer Reise", die etwa anlässlich vonStaatsbesuchen randständige Geschichten abseits des politischenNachrichtenstroms erzählte. Oder wie "Brief aus der Provinz", einfeuilletonistisches Format zum Programmausklang.Ab 1988 leitete Werner Doyé fünf Jahre lang das ZDF-Landesstudioin Hamburg, bevor er bis zu seinem Dienstende im Jahr 2000 alsChefreporter in der ZDF-Hauptredaktion Innenpolitik aktiv war.Ansprechpartner: Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108,pressedesk@zdf.dehttps://twitter.com/ZDFpresseMainz, 31. Juli 2019ZDF Presse und InformationPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell