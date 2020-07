Engagierte Nachbarschaftsprojekte gesucht: Noch bis 20. Juli für Deutschen Nachbarschaftspreis 2020 bewerben (FOTO)

Berlin (ots) - Endspurt! Nur noch bis zum 20. Juli können sich engagierte Nachbarschaftsprojekte für den Deutschen Nachbarschaftspreis 2020 bewerben. Mit dem Preis zeichnet die nebenan.de Stiftung (http://www.nebenan-stiftung.de/) jedes Jahr nachbarschaftliche Initiativen aus, die sich für ein offenes, lebendiges und solidarisches Miteinander in ihrem lokalen Umfeld einsetzen.Neu in diesem Jahr ist der mit 10.000 Euro dotierte Publikumspreis "Coronahilfe", um auch die vielen Nachbarschaftsinitiativen zu würdigen, die im Zuge der Krise entstanden sind. Der Deutsche Nachbarschaftspreis ist mit insgesamt 58.000 Euro dotiert.Seit Start der Ausschreibung haben sich bereits zahlreiche engagierte Initiativen beworben; die meisten Bewerbungen kommen bislang aus Nordrhein-Westfalen, gefolgt von Baden-Württemberg und Bayern. In allen Bundesländern gibt es zunächst einen Landessieger, aus denen dann die drei Bundessieger gekürt werden.Im vergangenen Jahr ging der 1. Platz an die " Stinknormalen Superhelden (https://www.nachbarschaftspreis.de/de/stinknormale-superhelden/) " aus Brandenburg, eine Gruppe junger Ehrenamtlicher, die in ihrer Stadt immer wieder kleine gute Taten vollbringen. Sie raten allen Nachbarschaftsprojekten in Deutschland, sich in diesem Jahr zu bewerben:"Viele Menschen helfen ihren Nachbarinnen und Nachbarn - jeden Tag, einfach so. Wie Superhelden ohne Kostüm. Sie alle verdienen den Deutschen Nachbarschaftspreis. Für uns war es damals nicht nur eine Riesen-Auszeichnung, sondern auch ein richtig guter Rückenwind - mehr Aufmerksamkeit, neue offene Türen, die das Arbeiten erleichtern und bunter gestalten." Norman Stoffregen stellvertretend für die Stinknormalen Superhelden, Landessieger Brandenburg und 1. Bundessieger beim Deutschen Nachbarschaftspreis 2019.Die Landessieger des vergangenen Jahres machen sich dafür stark, dass wieder möglichst viele engagierte Nachbar*innen und Gruppen, Nachbarschaftsvereine, Stadtteilzentren, gemeinnützige Organisationen sowie Sozialunternehmen an dem Wettbewerb teilnehmen.Bewerbungen sind noch bis zum 20. Juli 2020 möglich - online unter: http://www.nachbarschaftspreis.de .Gesucht werden Projekte aus vielfältigen Bereichen - von der klassischen Nachbarschaftshilfe über Viertelverschönerungs- oder Integrationsinitiativen für neue Nachbar*innen bis hin zu Begegnungsprojekten zwischen älteren und jüngeren Menschen.Unterstützt wird der von der nebenan.de Stiftung ins Leben gerufene Preis von der Deutschen Fernsehlotterie, der Diakonie Deutschland, Edeka, Wall und dem Deutschen Städtetag.Pressekontakt:Hannah Kappes | 030 - 346 55 77 64 | presse@nebenan-stiftung.dehttp://www.nachbarschaftspreis.de/presseWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/129932/4639497OTS: nebenan.de Stiftung gGmbHOriginal-Content von: nebenan.de Stiftung gGmbH, übermittelt durch news aktuell