Das Engagement zählt: Bestnoten für den Betreuungs- und Pflegedienst Home Instead / Umfrage bei Kunden und Mitarbeitern zeigt erneut sehr hohe Zufriedenheit

Köln (ots) - Home Instead, führender, deutschlandweit tätiger Anbieter häuslicher Betreuungsleistungen, erhielt in der aktuellen Umfrage zur Zufriedenheit von Kunden und Mitarbeitern gleichermaßen Bestnoten. Ganze 97 Prozent der Kunden zeigten sich sehr zufrieden oder zufrieden mit den Dienstleistungen von Home Instead. Von den befragten Mitarbeitern gaben 97 Prozent an, Freude bei der Arbeit zu haben.Leitmotiv "Einfach persönlicher" in allen Bereichen gelebt und umgesetzt"Ich freue mich sehr, dass Home Instead nicht nur als Anbieter, sondern auch als Arbeitgeber erneut so positiv wahrgenommen wird. Ob Kunde oder Mitarbeiter: Unser Motto "einfach persönlicher" gilt in jeder Hinsicht, und genau das scheint bei den Menschen anzukommen. Ich werte die Umfrageergebnisse als Bestätigung, vor allem aber auch als Ansporn - gerade jetzt in so herausfordernden Zeiten", kommentiert Jörg Veil, geschäftsführender Gesellschafter von Home Instead, die Studienresultate.Kunden schätzen Zuverlässigkeit und Engagement96 Prozent der Kunden bestätigen, dass Home Instead ihre Erwartungen erfüllt und loben die freundlichen und zuverlässigen Betreuungskräfte (99 Prozent Kundenbestätigung) sowie die kompetente Beratung durch die Fachkräfte in der Pflegedienstleitung und in den Büros (95 Prozent Kundenbestätigung). Die Quintessenz: Das Leitmotiv wird wirklich gelebt und in allen Facetten umgesetzt - gerade in Krisenzeiten wie der aktuellen keine leichte Aufgabe. Entsprechend hoch ist die Bereitschaft, Home Instead anderen Menschen weiterzuempfehlen. Erstmals ermittelte Home Instead hierzu einen Net-Promoter-Score (NPS, Netto-Weiterempfehlungsneigung), um die Kundenzufriedenheit noch genauer zu messen. Allgemein gilt ein NPS von +50 als gut, Home Instead erzielte mit einem NPS von 64 Prozent ein herausragendes Ergebnis.Das Erfolgskonzept: Stundenintensive und individuelle BetreuungDie Betreuung erfolgt stundenintensiv und auf die individuellen Bedürfnisse zugeschnitten - auch ein Grund für die hohe Zufriedenheit der Kunden. "Meine Betreuungskraft ist eine hervorragende Mitarbeiterin von Home Instead, die sehr vielseitig und engagiert unterstützt. Meine Ansprechpartnerin im Büro nimmt sich Zeit für persönliche Gespräche und hilft, die Wünsche von uns pflegenden Angehörigen umzusetzen", so ein Kunde von Home Instead Dachau/Fürstenfeldbruck.Sichere Jobs mit Entwicklungsperspektiven auch in KrisenzeitenDie Mitarbeiter zeigen hohen Zuspruch zu ihrem Arbeitgeber und bescheinigen Home Instead eine Unternehmenskultur, die auf Vertrauen und respektvoller Behandlung jedes einzelnen setzt. Sie können sich ihren Kunden mit der erforderlichen Zeit widmen und ihre Tätigkeit mit ihrem eigenen Familienleben gut vereinbaren. Dies bestätigen 93 Prozent der befragten Betreuungskräfte.Darüber hinaus bietet Home Instead den Mitarbeitern vielfältige Entwicklungs- und Fortbildungsmöglichkeiten und einen krisensicheren Job. Der Bedarf an Betreuungs-, Pflegefach- und Bürokräften steigt kontinuierlich, laufend werden neue Stellen angeboten. 95 Prozent der befragten Mitarbeiter identifizieren sich mit ihrem Job und 89 Prozent fühlen sich mit ihrem Home Instead-Betrieb verbunden. "Ich fühle mich mit meiner Arbeit bei Home Instead wertgeschätzt und finde immer ein offenes Ohr beim Pflege- und Büroteam. Außerdem bin ich froh, einen Arbeitgeber gefunden zu haben, der genügend Raum für eigenverantwortliches Arbeiten bietet", so der Tenor einer Betreuungskraft von Home Instead Bergisch Gladbach. 70 Prozent der befragten Betreuungskräfte haben ihren Arbeitgeber bereits weiterempfohlen.Home Instead beauftragt jährlich in allen zwölf aktiven Ländern unabhängige Marktforschungsinstitute mit der Befragung von Kunden und Mitarbeitern. In Deutschland führte die Consulismus AG die Umfrage von August bis Oktober 2020 bei Kunden, Betreuungs- und Pflegefachkräften sowie Büromitarbeitern durch.Über Home InsteadHome Instead wurde 1994 in den USA gegründet und verfügt heute über mehr als 1.200 Standorte in 12 Ländern auf vier Kontinenten. Die Betreuungskräfte von Home Instead ermöglichen hilfs- und pflegebedürftigen Menschen ein Leben in ihrer vertrauten Umgebung.In Deutschland ist Home Instead seit 2008 vertreten, die Zentrale befindet sich in Köln. Aktuell gibt es landesweit bereits über 130 Betriebe mit insgesamt knapp 10.000 Mitarbeitern, die allesamt über eine Pflegekassenzulassung verfügen und somit alle ambulanten Budgets der Pflegeversicherung nutzen können. Zusammen betreuen die deutschen Home Instead-Betriebe mehr als 30.000 Kunden.