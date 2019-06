Das Engagement von Huawei hat mehr als 28.000 Arbeitsplätze in Deutschland geschaffen

Berlin (ots) - Laut einer Studie von DIW Econ, demBeratungsunternehmen des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung(DIW), zum "Ökonomischen Fußabdruck von Huawei in Deutschland", hattedie Geschäftstätigkeit des Unternehmens in Deutschland im Jahr 2018einen Bruttowertschöpfungseffekt von über 2,3 Milliarden Euro undeinen Beschäftigungseffekt von über 28.000 Personen. Die Ergebnisseder Studie stellt das Unternehmen Huawei am Montag in Berlin vor.Das Technologieunternehmen Huawei Technologies leistet einenstarken Anteil zur Wertschöpfung und zur Festigung des Industrie-,Forschungs- und Innovationsstandorts Deutschland. Das belegen nunauch Zahlen einer aktuellen Studie, die von Huawei und DIW Econ, demBeratungsunternehmen des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung(DIW), heute in Berlin vorgestellt wird.Die Geschäftstätigkeit des Unternehmens, das seit 2001 auf demdeutschen Markt aktiv ist, hatte in Deutschland 2018 einenBruttowertschöpfungseffekt von 2,357 Milliarden Euro und einenBeschäftigungseffekt von 28.142 Personen. Huawei erzielte inDeutschland zwischen 2008 und 2018 ein durchschnittliches jährlichesUmsatzwachstum von 26% auf zuletzt rund 2,7 Milliarden Euro (2018).Die Anzahl der Beschäftigten stieg im gleichen Zeitraum umdurchschnittlich jährlich 13% auf zuletzt über 2.600 Mitarbeiter. ImJahr 2018 betrug die von Huawei ausgehende Nachfrage nachVorleistungs- und Investitionsgütern aus Deutschland insgesamt1.351,7 Mio. Euro.Die Studie attestiert Huawei, einen wichtigen Beitrag zurDigitalisierung in Deutschland zu leisten. "Mit der Bereitstellunginnovativer Infrastrukturprodukte für moderne Telekommunikationsnetzesowie engen Kooperationen mit nationalen und regionalenTelekommunikationsnetzbetreibern schafft Huawei eine wichtigeVoraussetzung zur Digitalisierung der deutschen Volkswirtschaft. Indiesem Sinne ist Huawei aus ökonomischer Sicht ein Wegbereiter oder'Aktivierer' (Enabler), dessen Informations- undKommunikationstechnologien (IKT) breite volkswirtschaftliche Effekteauslösen können," so die Autoren der Studie. Huaweis Technologienwirkten als Katalysator für systemische Innovationen wie Industrie4.0, Smart Cities, Autonomes Fahren oder intelligente Stromnetze, diein Partnerschaft mit deutschen Unternehmen realisiert würden. Dabeiwerde der Erfolg solcher systemischen Innovationen das zukünftigeWirtschaftswachstum und die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlandsentscheidend mitbestimmen, so die Studie weiter.In einem weiteren Kapitel beschäftigt sich die Studie mit HuaweisBeitrag zum Forschungsstandort Deutschland. Die Investitionen Huaweisin Forschung und Entwicklung wuchsen von 31 Millionen Euro im Jahr2013 auf 112 Millionen im Jahr 2018. Insgesamt hat Huawei in denletzten fünf Jahren mehr als 450 Millionen Euro in Forschung undEntwicklung in Deutschland investiert. Huaweis Forschungszentrum inMünchen ist mit mehr als 400 Mitarbeitern das größteForschungszentrum des Unternehmens ins Europa. Darüber hinausarbeiten in Nürnberg, Berlin und Dresden weitere Forschungsteams.Die Studie wird am Abend im Rahmen eines Sommerfestes im DeutschenTechnikmuseum in Berlin im Beisein des CEOs von Huawei Deutschland,Dennis Zuo, und des CTOs von Huawei Deutschland, Walter Haas,vorgestellt.Eine Lang- und Kurzfassung der Studie kann hier heruntergeladenwerden: http://ots.de/GrfEwgÜber HuaweiHuawei Technologies ist einer der weltweit führenden Anbieter vonInformationstechnologie und Telekommunikationslösungen. Mehr als einDrittel der Weltbevölkerung und mehr als die Hälfte der deutschenBevölkerung nutzt direkt oder indirekt Technologie von Huawei. DasUnternehmen mit Hauptsitz in Shenzhen hat weltweit 188.000Mitarbeiter und ist mit seinen drei Geschäftsbereichen CarrierNetwork, Enterprise Business und Consumer Business in 170 Länderntätig. Huawei beschäftigt 80.000 Mitarbeiter im Bereich Forschung undEntwicklung und betreibt weltweit 16 Forschungs- undEntwicklungscluster sowie gemeinsam mit Partnern 28Innovationszentren. In Deutschland ist Huawei seit 2001 tätig undbeschäftigt über 2.500 Mitarbeiter an 18 Standorten. In Münchenbefindet sich der Hauptsitz des Europäischen Forschungszentrums vonHuawei.Pressekontakt:Patrick BergerHead of Media AffairsPhone: +49 (0)30 39 74 796 101Email: patrick.berger@huawei.comOriginal-Content von: Huawei Technologies Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell