Engagement ist Programm / Fünf Schulen gewinnen den zweiten Service-Learning-Wettbewerb der Stiftung Aktive Bürgerschaft (FOTO)

Berlin (ots) -Service Learning ist ein Bildungskonzept, das bürgerschaftlichesEngagement und Unterricht verbindet. Es fördert sowohl Bildung alsauch Bürgerengagement. Dieses Bildungskonzept fest im Schulalltag zuverankern, zeichnet alle fünf Schulen aus, die denService-Learning-Wettbewerb der Stiftung Aktive Bürgerschaft gewonnenhaben.So bietet die Ernst-Reuter-Schule in Karlsruhe (Baden-Württemberg)Service Learning als Projektfach an, mit dem Ziel, bei denSchülerinnen und Schülern durch eine Kombination aus Erkunden dereigenen Fähigkeiten und Engagement das Bewusstsein für die eigenenWirkungsmöglichkeiten zu stärken.Die Heinz-Nixdorf-Gesamtschule in Paderborn (Nordrhein-Westfalen)stärkt im entsprechenden Wahlpflichtfach unter anderem dieKommunikationsfähigkeiten der teilnehmenden Schülerinnen und Schüler,um sie optimal auf das Engagement etwa im Kindergarten oder in einerFörderschule vorzubereiten.An der Integrierten Gesamtschule Kreyenbrück in Oldenburg(Niedersachsen) ist das Wahlpflichtfach "Lernen durch Engagement" mitdem Fachunterricht verzahnt; ihre Einsatzorte finden die rund 150teilnehmenden Schülerinnen und Schüler anschließend bei einerbeträchtlichen Zahl kooperierender Einrichtungen im Stadtteil, wieSportvereinen oder einer Fahrradwerkstatt.Die Regenbogenschule in Stolberg (Nordrhein-Westfalen), eineFörderschule mit dem Schwerpunkt auf der Förderung geistigerEntwicklung, ermöglicht ihren Schülern unter anderem Einsätze in derKinderstation eines örtlichen Krankenhauses und die Produktion undden Verkauf selbstgenähter Stofftaschen zugunsten von Flüchtlingen.Das Städtische Johannes-Sturmius-Gymnasium Schleiden(Nordrhein-Westfalen) will ökologisches, politisches und historischesBewusstsein schärfen. Seine Schüler befassten sich unter anderem inverschiedenen anspruchsvollen Projektkursen mit dernationalsozialistischen Ordensburg Vogelsang, die in derNachbarschaft der Schule liegt."Mit dem Service-Learning-Wettbewerb wollen wir auf dasInnovationspotenzial von Service Learning für Bildung und Engagementaufmerksam machen," sagte Dr. Stefan Nährlich, Geschäftsführer derStiftung Aktive Bürgerschaft. "Wir unterstützen Lehrerinnen undLehrer bei der Umsetzung von Service Learning und begrüßen dieEntwicklung, dass immer mehr Schulen den Schritt von einzelnenProjekten zu einem systematischen und nachhaltigen Einsatz gehen."Die Auswahl traf eine unabhängige Fachkommission am 26. Januar2017. Beworben hatten sich bundesweit 35 Schulen. Die fünf Gewinnernehmen am 31. Mai 2017 an der Service-Learning-Förderkonferenz 2017teil und präsentieren ihre Konzepte und ihre Praxis dem dortigenFachpublikum. Die Veranstaltung findet am 31. Mai 2017 von 11.00 -15.00 Uhr in Berlin statt. Die Teilnahme ist nur auf Einladungmöglich.Zu dem Wettbewerb lud die Stiftung Aktive Bürgerschaft im Rahmenihres Service-Learning-Programms "sozialgenial - Schüler engagierensich" ein. sozialgenial entstand 2009 auf Initiative der WGZ BANK(heute DZ BANK) und wird gefördert von der DZ BANK und weiterenGenossenschaftsbanken. Das Ministerium für Schule und Weiterbildungdes Landes Nordrhein-Westfalen unterstützt sozialgenial seit demProgrammstart. Seither engagieren sich 80.000 Schülerinnen undSchüler an 600 Schulen in 2.000 sozialgenial-Schulprojekten. Seit2017 gibt es sozialgenial auch in Hessen mit Unterstützung desLandes.Die Heinz-Nixdorf-Gesamtschule in Paderborn, die Regenbogenschulein Stolberg und das Städtische Johannes-Sturmius-Gymnasium Schleidensind Mitglieder im Programm sozialgenial der Stiftung AktiveBürgerschaft.Weitere Informationen über die Gewinnerschulen und denService-Learning-Wettbewerb:www.sozialgenial.de/service-learning-wettbewerb