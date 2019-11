Engagement gegen Plastikmüll: REWE Group führt 100 Prozent Rezyklat-Flaschen bei Duschgel und Seifen ein

Köln (ots) - In den bundesweit rund 5.800 REWE und PENNY Märkten finden Kundenab sofort verschiedene Sorten Duschgel, Cremeduschen, Flüssigseifen undCremeseifen der REWE Group Eigenmarke "today" in Verpackungen aus 100 ProzentRezyklat, von dem wiederum 20 Prozent aus dem Gelben Sack stammen. So wird derverwendete Kunststoff in einem geschlossenen Kreislauf gehalten - das spartnatürliche Ressourcen und schont die Umwelt. Kunststoffrezyklat ist nebenRecyclingpapier einer der wichtigsten Sekundärrohstoffe in derVerpackungsstrategie der REWE Group. Allein bei Eigenmarken- undServiceverpackungen von REWE und PENNY können aktuell rund 6.400 TonnenPrimärkunststoff pro Jahr durch den Einsatz von Kunststoffrezyklat eingespartwerden.Als Gründungsmitglied der "Recyclat-Initiative" macht sich die REWE Group inKooperation mit Partnern verschiedener Branchen für ein effektives Recyclingstark und setzt sich für Wertschöpfungsketten im Sinne des Prinzips derKreislaufwirtschaft ein. Das gemeinsame Ziel ist es, nachhaltigeMaterialkreisläufe zu entwickeln und dafür auch den Wertstoff aus der Quelle"Gelber Sack" vermehrt zu nutzen. Plastikflaschen für Wasch-, Putz- undReinigungsmittel werden bei REWE und PENNY bereits seit 2017 kontinuierlich aufVerpackungen umgestellt, die zu 100 Prozent aus Rezyklat mit einem Anteil von 20Prozent aus dem Gelben Sack bestehen. Ziel der REWE Group ist es, kontinuierlichdie ökologischen Auswirkungen ihrer Verpackungen zu reduzieren und dieKreislaufwirtschaft der verwendeten Materialien zu unterstützen.Die Forcierung eines geschlossenen Kreislaufs ist auch im Bereich Einweg-PET einelementarer Baustein der Anstrengungen der REWE Group gegen Plastikmüll. VieleEigenmarken-Getränkeflaschen bestehen bereits seit längerem zu einemnennenswerten Anteil aus recyceltem PET, so genanntem rPET. Mit einerWasserflasche aus 100 Prozent Rezyklat führten REWE und PENNY Anfang des Jahresals erste Lebensmitteleinzelhändler eine Eigenmarken-Getränkeflasche ein, diekomplett aus recyceltem Kunststoff besteht. Auch bei Tiefkühl-Tragetaschen,Convenience- bzw. Feinkost-Verpackungen (jeweils REWE und PENNY), Müllbeuteln(REWE) oder Farbeimern (toom Baumarkt) setzt die REWE Group bereits erfolgreichKunststoffrezyklat bzw. rPET-Material zur Einsparung von Primärkunststoff ein.Die REWE Group Verpackungsstrategie: Vermeiden, Verringern, Verbessern Dieumweltfreundlichere Gestaltung von Verpackungen hat die REWE Group in einerübergreifenden Strategie verankert. Darin strebt der Konzern an, Verpackungen womöglich zu vermeiden, zu reduzieren oder umweltfreundlicher zu gestalten. BisEnde 2025 sollen sämtliche Kunststoffverpackungen der REWE und PENNYEigenmarken, die nicht vermieden werden können, recyclingfähig sein. So könnendie ökologischen Auswirkungen reduziert und die Kreislaufwirtschaft derverwendeten Materialien gefördert werden. Zudem wollen REWE und PENNY bis Ende2025 insgesamt 20 Prozent weniger Kunststoff bei ihren Eigenmarkenverpackungenverwenden und bereits bis Ende 2020 bei Papierverpackungen ausschließlichzertifizierte Rohstoffe einsetzen. Bereits im letzten Jahr hatte sich die REWEGroup dazu verpflichtet, sämtliche Eigenmarken-Verkaufsverpackungen sowieServiceverpackungen bei REWE, PENNY und toom Baumarkt bis Ende 2030 hinsichtlichihrer Umweltfreundlichkeit zu optimieren. Bis heute wurden schon mehr als 2.000Artikel überarbeitet. Mit den bereits umgesetzten Veränderungen sparen alleinREWE und PENNY aktuell pro Jahr rund 8.900 Tonnen an Kunststoff ein.Mehr Informationen unter: http://ots.de/FwUJcADie genossenschaftliche REWE Group ist einer der führenden Handels- undTouristikkonzerne in Deutschland und Europa. Im Jahr 2017 erzielte dasUnternehmen einen Gesamtaußenumsatz von rund 58 Milliarden Euro. Die 1927gegründete REWE Group ist mit ihren über 345.000 Beschäftigten und 15.300Märkten in 21 europäischen Ländern präsent.Zu den Vertriebslinien zählen Super- und Verbrauchermärkte der Marken REWE, REWECENTER, REWE CITY und BILLA sowie MERKUR, der Discounter PENNY und die Baumärktevon toom. Hinzu kommen Convenience-Märkte (REWE To Go) und dieE-Commerce-Aktivitäten REWE Lieferservice sowie Zooroyal, Weinfreunde und KölnerWeinkeller. Zur Touristik gehören unter dem Dach der DER Touristik Group dieVeranstalter ITS, Jahn Reisen, Dertour, Meiers Weltreisen, ADAC Reisen, Kuoni,Helvetic Tours, Apollo und Exim Tours und über 2.400 Reisebüros (u.a. DERReisebüro, DERPART und Kooperationspartner), die Hotelmarken lti, Club Calimera,Cooee, PrimaSol und Playitas Resort und der Direktveranstalter clevertours.com.Für Presse-Rückfragen:REWE Group-Unternehmenskommunikation,Tel.: 0221-149-1050, E-Mail: presse@rewe-group.comOriginal-Content von: Rewe Group, übermittelt durch news aktuell